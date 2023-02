El paro bancario afectó los servicios del sector en todo el país

jueves 23 de febrero de 2023 | 11:48hs.

Luego de una negociación fallida por el salario, la Asociación Bancaria convocó a un paro nacional que se esta desarrollando este jueves 23 de febrero en el marco de la paritaria de 2023 y un remanente del año pasado. Por ello en la jornada de hoy no hay atención al público ni recarga en los cajeros. Ante esto, los bancos solicitarón a sus clientes que, "de ser posible, posterguen los trámites presenciales en sucursales o lo realicen por los distintos canales de atención remotos".

El paro se terminó concretando lueto de que ofrecimiento formal de un aumento del 29,5% en el primer semestre (11,5 % de para enero y febrero, 9% en marzo y 9% en mayo con revisión en ese mes), "no fue aceptado por los representantes gremiales", dicen las entidades, a la vez que aclaran: "Sin embargo, las asociaciones de bancos expresan su voluntad de continuar el diálogo en el ámbito paritario para arribar a un acuerdo, tal como lo han hecho en los últimos años en los que se honraron todos los pactos salariales". No obstante ello, desde el gremio La Bancaria alertaron que de no avanzarse con una nueva propuesta para la semana que viene, la medida de fuerza se repetiría.

Más allá de que no hay atención presencial en las sucursales, se puede operar mediante canales digitales y electrónicos para realizar diferentes operaciones. Así, clientes y usuarios podrán concretar diferentes operaciones mediante los canales electrónicos y digitales, desde la computadora, tablet y el celular.

Por otra parte también están habilitados los canales digitales como homebanking, aplicaciones de bancos y billeteras electrónicas. Desde La Bancaria confirmaron que estos medios "operan con normalidad de manera de no afectar la actividad comercial y de pagos". En cuanto al retiro de dinero en efectivo, desde las entidades bancarias informaron que a pesar del cierre de sucursales para la atención al público, los cajeros automáticos y terminales de servicios están habilitados.