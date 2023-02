Ingresantes del secundario de Corrientes comienzan sus jornadas nivelatorias

jueves 23 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Se trata de tres jornadas para el fortalecimiento educativo para los alumnos ingresantes al secundario en toda la provincia de Corrientes, que se llevará a cabo desde este miércoles 22 hasta el viernes 24, y tiene como propósito intensificar la enseñanza en tres materias fundamentales. Y el martes 28 arrancan las clases en todos los niveles, excepto el superior.

Este miércoles 22 de febrero comienzan las jornadas denominadas “Acompañamiento a las trayectorias escolares” para los alumnos ingresantes a primer año del secundario, dispuesto por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Se buscará, con el acompañamiento del equipo docente, que los alumnos de 1er año nivelen sus conocimientos en lengua, matemáticas y lengua extranjera. Para ello, se dispuso la utilización de un cuadernillo con ejes para hacer el seguimiento requerido. Así lo confirmó a El Territorio la directora de la Escuela Normal Profesor Víctor Mercante de Santo Tomé, profesora Leonor Delmonte.

No obstante, la rectora señaló que no es eliminatorio, sino que aquel niño que no pueda asistir por una u otra causa, igualmente puede comenzar su primer año de secundario el día 28 de febrero. Asimismo, en cuanto a la fumigación y limpieza de los establecimientos educativos, el 17 de febrero último se realizó en la mayoría de las escuelas la fumigación, seguida de una higiene general en cada una.