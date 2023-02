Pidieron perpetua para policías por el crimen de Blas

jueves 23 de febrero de 2023 | 6:03hs.

Un fiscal pidió ayer que se condene a prisión perpetua a los dos policías que dispararon y mataron al adolescente Blas Correa (17) la madrugada del 6 de agosto de 2020, cuando la víctima viajaba junto a amigos en un automóvil en la ciudad de Córdoba.

El pedido fue formulado durante su alegato por el fiscal de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba Fernando López Villagra y recayó sobre los policías Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33), sobre quienes pidió que sean condenados por el delito de “homicidio calificado por sus funciones, por empleo de armas de fuego, y homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado” contra los otros cuatro ocupantes del auto.

“La balacera de los dos uniformados no fue para frenarlos sino para matarlos”, dijo López Villagra antes de pedir la prisión perpetua para los dos principales acusados.

Además, el fiscal agregó: “Seis veces gatillaron, cinco dieron en el blanco. No hace falta que para ser masacre haya 20 víctimas. Tranquilos que no voy a acusarlos de alevosía. No tenemos ninguna duda que esto se debe encuadrar en un contexto de violencia institucional”.

El fiscal Marcelo Hidalgo comenzó con su parte del alegato en el que acusará a los otros 11 policías que llegaron al debate, aunque antes de las 16 se vio interrumpido debido a la extensión, por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, cuando dará a conocer su pedido de condenas.