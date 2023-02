Necesita energía para respirar y le cortaron la luz

jueves 23 de febrero de 2023 | 6:05hs.

Una situación de angustia y desesperación vivió una familia en Eldorado: durante cuatro horas estuvieron sin luz; cuyo recurso es indispensable para uno de sus integrantes que es paciente electrodependiente. Pese a la intimación realizada por Defensoría del Consumidor, la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (Ceel) procedió a cortar la energía en el hogar en cuestión.

La situación fue confirmada por Soledad Gómez, madre del joven, Juan Antonio Gómez Da Silva (14), que padece diabetes, obesidad mórbida, malformaciones de huesos y cardiopatía. Su cuadro le produce obstrucciones en las vías respiratorias por lo que requiere un respirador artificial de manera permanente que, al producirse cortes de energía, no puede ser utilizado.

“Esta mañana yo me dirigía al centro a hacer un trámite bancario cuando me llama mi hijo y me avisa que habían cortado la luz y retirado el medidor. Por eso me bajé antes y fui a la Cooperativa donde me atendió un señor que me dijo que el corte de energía había sido autorizado por el asesor legal, y que justo el asesor legal había viajado a Posadas por la denuncia que hice en la Defensoría del Consumidor por incumplir con la Ley de Electrodependientes”, explica Gómez.

La legislación vigente contempla entre otras medidas, que los hogares donde habiten personas electrodependientes, es decir personas que dependan del servicio de energía eléctrica para garantizar su salud, reciban un servicio estable y gratuito. Y que en caso de no poder garantizar el servicio la empresa distribuidora de energía (en este caso la Ceel) debe dotar a la familia de un generador o grupo electrógeno.

Por tal motivo, Defensoría del Consumidor, a principios de febrero abrió el expediente 171/23 DCI contra la Ceel, y notificó a sus autoridades para que se dé cumplimiento inmediato en cuanto a garantizar a Juan Antonio Gómez Da Silva el servicio de energía eléctrica en forma continua y permanente, debiendo aportar en caso de que ello no fuera garantizado el elemento necesario (grupo electrógeno), su mantenimiento y su capacitación de uso para que ello suceda.

“A pesar de la intimación nunca me brindaron el grupo electrógeno y Aida Rosa Saucedo (consejera titular del Consejo de Administración de la Ceel) estuvo en mi casa y me reconoció que no sabía de la existencia de la ley, y me garantizó que no me sería cortado el servicio ni a mí ni a los cuatro electrodependientes que hay en Eldorado. Pero hoy nos encontramos con esto. Cuando estuve en la Cooperativa les dije que ellos serían responsables si algo le pasaba a mi hijo”, agrega la madre de Juan Antonio.

Al tomar trascendencia pública la medida adoptada por la Ceel los vecinos de Eldorado comenzaron a manifestar su repudio en las redes sociales y los medios de prensa por lo que la Cooperativa decidió restablecer el servicio.

“Tras el corte me avisaron, después de unas horas, que me iban a conectar de nuevo. Pero me avisaron que si no pago una deuda que ellos sostienen que tengo, me la pueden volver a cortar. Pero la deuda es de mi madre que falleció hace cinco años. Yo tengo una acción nueva, a mi nombre, y no puedo hacerme cargo de esa deuda. Además ahora me piden un nuevo comprobante de la enfermedad de mi hijo, cuando yo ya presenté todo en agosto de 2022”, añadió Soledad.

Desde la Ceel, mientras tanto, continúan sin cumplir con la entrega del grupo electrógeno para paliar la situación en los cortes de luz. “Es una situación muy difícil, mi hijo sufre mucho cuando no hay energía porque no puede respirar”, culminó.