“No veo la hora de jugar en Argentina”

jueves 23 de febrero de 2023 | 6:01hs.

El arquero campeón del Mundial de Qatar 2022, Emiliano “Dibu” Martínez, manifestó su ilusión de jugar en la Argentina para sentir el aliento del público. Aunque ya estuvo en el país junto a todo el plantel de la Selección, que salió a la calle para festejar el título junto a la gente, aún no tuvo la oportunidad de jugar un partido en uno de los estados nacionales, con los fanáticos copando las tribunas.

El futbolista del Aston Villa podrá cumplir su deseo a fines de marzo, dado que la AFA ya tiene prácticamente todo cerrado para que el seleccionado de Lionel Scaloni se enfrente ante Panamá. La fecha tentativa es el próximo 24 o 25 de ese mes en el Monumental.

“No veo la hora de ir a la Argentina. De eso hablamos con los chicos todos los días: de lo lindo que va a ser. Por eso todos estamos esperando ansiosamente la lista para viajar. Todavía no sé si están confirmados los dos partidos en el Monumental, pero va a ser hermoso estar allí”, manifestó en una entrevista con Espn.

En una charla con el medio inglés Football Daily, en tanto, señaló: “Me encanta jugar en el Villa Park, de Aston Villa, mi club, pero el de River es simplemente increíble. Los hinchas y la atmósfera son maravillosos, así que ese es mi lugar favorito”.

Además del amistoso contra Panamá, que es casi un hecho, resta definirse el segundo partido de esa ventana Fifa, que se llevará a cabo del 21 al 28 de marzo. Se analiza la posibilidad de que ese otro compromiso se lleve a cabo en el interior del país.

El posible cambio de regla de la Fifa

En las últimas semanas, trascendió que Fifa analiza la posibilidad de imponer una nueva regla para los penales, especialmente en el comportamiento de los arqueros en esa instancia. En específico, se prohibiría el acercamiento y la interacción con el rival que va a patear desde los 12 pasos.

Consultado al respecto, Dibu Martínez opinó: “Siempre habrá que adaptarse a las reglas modernas y lo que quiere la Fifa, así que no habrá ningún problema. Nos adaptaremos”.

“Dije que después de la Copa América, no sé si lo volvería a hacer. Yo ya atajé los penales que tuve que atajar. Y ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza”, completó.

Por último Martínez aseguró que Ángel Di María -quien marcó el segundo gol del encuentro- fue la gran figura de la Albiceleste en el duelo contra Francia en la final del Mundial.

Dibu afirmó que “muchos jugadores individualmente estuvieron a la altura” en la Copa del Mundo porque supieron “sacar la presión a un lado y disfrutar”.

“Obviamente que Messi nos ayudó en cada partido. Lo ayudamos y lo acompañamos muy bien, mismo jugadores como Angelito Di María que no había jugado la semifinal ni los cuartos de final y en la final fue nuestro mejor jugador”, remarcó el nominado al premio ‘The Best’ de la Fifa.