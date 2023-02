Bullrich apuntó a Rodríguez Larreta y lo tildó de “tibio”

jueves 23 de febrero de 2023 | 6:02hs.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a tildar de “tibio” al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en un nuevo intento por diferenciarse de su principal contrincante dentro del partido, y aseguró ayer que el país “necesita a alguien que tenga mucho carácter”.

Las declaraciones de Bullrich se conocieron horas antes de que Rodríguez Larreta confirmase su precandidatura a la presidencia a través de un video en sus redes sociales, en el que intentará mostrar un “fuerte respaldo federal”.

Actualmente “se discuten modelos y formas de salir de la crisis y la Argentina necesita un equipo liderado por alguien que tenga mucho carácter para poder hacerlo”, dijo Bullrich a Cadena 3 de Rosario buscando diferenciar su proyecto político del encabezado por el jefe de Gobierno porteño.

“Esa es la condición que ofrezco al pueblo argentino en esta situación: poner ese carácter al servicio de un cambio que libere a las clases medias, a los trabajadores y a los sectores que se esfuerzan de toda la carga que tienen”, insistió la exministra de Seguridad.

El país, opinó Bullrich en ese sentido, “no sale sin coraje, no sale con tibios, sino con mucha decisión”. Y agregó, en un mensaje a Rodríguez Larreta: “Como yo digo: tibios abstenerse porque el gobierno pasa y la gente es la que cada vez está peor”.

Consultada sobre las diferencias con su principal contrincante dentro del PRO, Bullrich dijo que los hechos hablan por sí mismos.

“Cuando uno se para en la realidad y las decisiones que nos han tocado tomar, es ahí donde uno percibe dónde está el carácter y la fuerza y dónde hay otra forma de ver las cosas. No digo que no es válido, pero yo creo en este camino. No soy yo la que debe plantear las diferencias, la gente las nota”, remarcó.



“Es hora de transformar al país”

A través de un video difundido por sus redes sociales, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, formalizó anoche su precandidatura a presidente por la coalición Juntos por el Cambio, sumándose de este modo a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que anunció su postulación hace dos semanas. En el texto que acompaña el spot, que fue posteado exactamente a las 20.23 -en referencia al año electoral- Larreta sostuvo que “es hora de animarnos a transformar el país para siempre”.

En los últimos días, Rodríguez Larreta se mostró ya en tono de campaña: “Necesitamos un Estado que acompañe y que le saque la altísima carga impositiva a la producción. Tenemos que ayudar a la gente que invierte y que da trabajo”, remarcó durante una visita a Entre Ríos.