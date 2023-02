El Nerazzurri pegó primero

jueves 23 de febrero de 2023 | 6:02hs.

Inter de Italia, con el delantero Lautaro Martínez como titular y capitán, venció ayer a Porto de Portugal, por 1 a 0, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa que se disputó en la ciudad de Milán.

El belga Romelu Lukaku (ST 40’) marcó el gol de la victoria para el equipo dirigido por Simone Inzaghi, mientras que Porto finalizó con diez jugadores por la expulsión del brasileño Otávio (ST 32m).

Lautaro Martínez, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, jugó los 90 minutos y dispuso de una clara situación de gol a los 12 minutos del primer tiempo. El ex Racing lo tuvo de frente al arco, de cabeza, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

En tanto, el arquero camerunés André Onana salvó a Inter en el segundo tiempo con una doble tapada (10’) y mantuvo la valla invicta.

Inter, sin brillar en el juego, buscó hasta el final y encontró su premio con el tanto de Lukaku. El delantero belga conectó con la cabeza un centro desde el sector derecho, la pelota dio en el palo y en el rebote no perdonó al arquero luso Diego Costa.

Guardiola no hizo cambios

Por otra parte, Manchester City de Inglaterra empató 1-1 con Leipzig de Alemania, como visitante. El argelino Riyad Mahrez puso en ventaja al equipo inglés (PT 27’), mientras que el croata Joško Gvardiol (ST 25’) selló la igualdad.

El City tuvo como suplentes a los argentinos Julián Álvarez y Máximo Perrone. De hecho, el catalán Josep Guardiola no realizó cambio alguno en la formación, algo sumamente curioso.

Erling Haaland en plena disputa con el croata Josko Gvardiol; al final fue 1-1.

“Tengo la oportunidad de realizar sustituciones, pero yo soy el técnico y decido si lo hago o no. Tenerlas no me obliga a hacerlas. Soy un buen técnico para decidir si hacerlas o no”, explicó Pep en la conferencia de prensa.

La estadística sobre Álvarez preocupa a su entorno. El ex River jugó solo dos minutos en los últimos tres partidos del Manchester City: no ingresó ante el Arsenal, ingresó en el minuto 88’ ante el Nottingham Forest y vio desde afuera el choque de ayer por la tarde en Alemania. Su último encuentro como titular fue el 5 de febrero, en la derrota por 1-0 ante el Tottenham por la Premier League.

Esta decisión del entrenador catalán de relegar a Julián generó gran enojo entre los fanáticos albicelestes, que desean que la Araña tenga más continuidad luego del excelente Mundial de Qatar que disputó con la selección argentina. Así los hicieron saber mediante la red social Twitter.

Los partidos de ayer completaron la ida de los octavos de final de la Champions.

El desquite de estas dos series se llevarán adelante el próximo 14 de marzo.