Las fotos prenacimiento de Calu y Aíto

jueves 23 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Calu Rivero espera el nacimiento de su primer bebé, fruto de su relación con Aíto de la Rúa. En esta oportunidad, la actriz, que transita su último mes de embarazo, compartió unas emotivas fotografías junto a su pareja.

“Fluyendo con la naturaleza (In the flow of nature)”, escribió la influencer en el posteo en el que aparece sonriendo, acompañada por el empresario. Rápidamente la publicación se llenó de likes y comentarios. Su hermana Marou escribió: “Los amo”.

La pareja ya develó el nombre de su primogénito. Tao, porque es un nombre que puede ser de niña o de niño y significa “el camino de la vida”. De origen chino, es uno de los nombres más tradicionales de la cultura oriental. La actriz contó que el nombre en el taoísmo se refiere a la esencia primordial o al aspecto fundamental del universo y el ser humano.

Cabe recordar que la historia de amor entre Calu y Aíto comenzó trece años atrás, y estuvo en pausa hasta que se reencontraron en el 2021. Sus vidas avanzaron como líneas paralelas, enfocados los últimos años en la espiritualidad y la sustentabilidad, y sus caminos volvieron a cruzarse cuando estaban en la misma sintonía.