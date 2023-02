El protagonista de “24” regresa a la televisión con Rabbit Hole

jueves 23 de febrero de 2023 | 6:00hs.

El actor Kiefer Sutherland vuelve a la televisión y para decepción de todos los fans de 24 no lo hará como Jack Bauer, sino como el protagonista del drama de espionaje Rabbit Hole. Esta será una producción cargada de intriga, misterio y grandes persecuciones que aquellos amantes de las grandes dosis de adrenalina no se querrán perderse. Para todos ellos se ha dado a conocer un nuevo tráiler de esta serie que llegará a la plataforma de Paramount+ el próximo 27 de marzo

Este reciente avance lanzado por la compañía de streaming revela más sobre el próximo papel principal de Sutherland en la pantalla chica, quien en la próxima ficción interpreta a John Weir, un hombre que ha sido descrito como un maestro del engaño y que está “inculpado de asesinato por fuerzas poderosas que tienen la capacidad de influir y controlar a las poblaciones”. El avance muestra a John (Sutherland) amenazando a un guardia de seguridad con una bomba y luego siendo reclutado para salvar el mundo Esto no es algo nuevo para el actor, quien a lo largo de nueve temporadas dio vida al agente antiterrorista Jack Bauer en el programa 24.

Su sinopsis relata que en la historia “nada es lo que parece cuando Weir, un maestro del engaño en el universo del espionaje corporativo, es inculpado de asesinato por fuerzas poderosas con capacidad para influir y controlar diversas poblaciones”. Rabbit Hole fue creado por John Requa y Glenn Ficarra, personajes que estuvieron a cargo de producciones como Focus (2015), Crazy Stupid Love (2011), This is Us (2022) y WeCrashed (2022), entre otras.

Sutherland interpreta a John Weir, un maestro del engaño.

El productor Glenn Ficarra detalló a Entertainment Weekly hace unas semanas que la serie profundiza en la historia de un hombre cuya vida entera es una mentira, quien también miente para ganarse la vida. “Se trata de manipulación. Se trata de desinformación. Se trata de cuestionar tu realidad cotidiana. ¿Qué es real?” continúa. “Se trata de personas que intentan y que no pueden confiar, personas que intentan encontrar confianza, ¿No es ese el centro de todas las relaciones?”.

Recientemente Kiefer dirigió la serie Designated Survivor, la cual llegó a su fin tras dos temporadas y después estuvo al frente de las producciones The Fugitive, creada por Amazon Prime, así como The Contractor junto a Chris Pine. El actor es además productor ejecutivo de la serie, junto con el dúo de guionistas y directores John Requa y Glenn Ficarra de This Is Us, junto con Charlie Gogolak, Suzan Bymel de Designated Survivor y Hunt Baldwin. El drama de ocho episodios es producido internamente por CBS Studios de Paramount Global. Completan el reparto Charles Dance, Meta Golding, Enid Graham, Jason Butler Harner, Rob Yang y Walt Klink.

La primera temporada de Rabbit Hole que se divide en ocho episodios, se estrenará el próximo 27 de marzo con dos episodios, y los capítulos siguientes se irán lanzando semanalmente todos los lunes a través de la plataforma de Paramount+.