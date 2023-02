Regreso al aula: gestionar emociones y abrir el diálogo

miércoles 22 de febrero de 2023 | 6:04hs.

El 1 de marzo se dará inicio a las clases en niveles iniciales, primario y secundario. Y este año será importante, además de la organización previa en cuanto a útiles escolares y definición de horarios, poder establecer la conversación con los hijos para enseñarles a pedir ayuda e identificar sus preferencias, que luego servirán en la elección del camino a seguir.

“Es un año para trabajar mucho lo emocional: cómo nos preparamos con lo tangible, preparar la mochila, dormir temprano, dejar la tecnología a horario y todo lo que eso implica, pero también gestionar la parte emocional”, indicó la psicóloga Noemí Verdún. Entre algunas situaciones, especificó la posibilidad de encontrarse con nuevos compañeros, el ingreso a la escuela secundaria con un cambio de dinámica y las formas de pedir ayuda a un adulto de confianza.

En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, explicó que “a veces los niños y adolescentes no gestionan las emociones, o no saben cómo ponerlas en palabras. Les enseñamos toda la parte de prevención, pero la otra parte es cómo pedir ayuda, a quién y qué hacer, sin tener miedo”.

“La pandemia en sí hizo que muchas cosas que dejábamos pasar por vivir en un modo automático con nuestro alrededor -la pareja, los hijos o la familia-, ahora podamos visualizar y reconocer, pero ¿qué hacemos?”.

La profesional señaló que “hay que hacer algo no solamente con gestionar las emociones, sino con tomar decisiones, las cuales muchas veces traen angustia”. Por tal motivo, remarcó que “hay que enseñar a nuestros hijos a tener herramientas para que puedan volver a casa y contarnos las cosas”. Propuso entonces pensar en algo básico, como los cambios de humor: “Uno conoce a su hijo y sabe que no le fue bien, ahí es cuando empiezo a preguntar, pero no demandando, sino con preguntas como ¿te divertiste? ¿saliste al recreo? ¿con quién jugaste?, y ellos van soltando. Empiezan a contarte las cosas y, en base a eso, uno les da herramientas. Lo anima a no tener miedo”.

Asimismo, insistió en enseñar a los menores “a pedir ayuda primero a los padres o a un docente, a algún adulto que esté cerca”.

“Hay un montón de cosas que pueden pasar en la escuela o en cualquier ámbito y uno no se da cuenta si no observa realmente a su hijo”, dijo.

“Una de las cosas es tener el espacio de charla y acompañamiento, sin suponer o creer que está bien por estar en casa”, advirtió la psicóloga. Sobre este punto, puso el foco en “acompañarlos en las materias y orientarlos en la escuela secundaria porque necesitan de nuestra atención y mirada”.

En relación a los adolescentes, Verdún identificó que “los cambios tienen que ver con que ahora todo es mi responsabilidad, desde distintas maneras”, aconsejando marcar esa responsabilidad, pero sin reproches.

