Piden fijar en $120 el kilo de hoja verde para arrancar la cosecha

miércoles 22 de febrero de 2023 | 6:04hs.

La actividad yerbatera viene transitando momentos complejos. En medio de una escalada inflacionaria que también impacta al sector de lleno, los productores aguardan con expectativas el nuevo valor de la hoja verde, discusión que comenzó hace algunos días dentro del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Mientras tanto, fuera de las instalaciones, los trabajadores insisten en valores superiores a los que se manejan actualmente, y apuntan a que no se iniciará la cosecha hasta contar con un precio acorde a la realidad económica del país.

En ese marco, solicitan 120 pesos por kilo de hoja verde, 50 pesos por encima de lo que había laudado Nación en octubre del año pasado, cuando fijó en 70,08 pesos el kilo. En ese momento, la suba había sido bien recibida por los productores. No obstante, la inflación volvió a licuar los valores y los productores afirman que trabajan a pérdida nuevamente.

De acuerdo a lo que se confirmó desde el sector, mañana se volverán a reunir los directores del Inym para continuar con la discusión de precios. De forma previa, la Asociación Civil de Productores Yerbateros de Misiones (Acpym) se reunió para trabajar en una grilla de valores que arrojó como resultado la necesidad de llevar el precio a los 120 pesos. Al respecto, el presidente de la asociación y diputado provincial, Julio Petterson, explicó a El Territorio que se trabajó en la grilla de costos y una tabla de cálculos inflacionarios desde el último precio laudado a la fecha con el fin de arribar al mejor precio. “En este momento, el productor mínimamente necesita 120 pesos para recuperar lo que perdió y afrontar lo de este año. Porque la próxima discusión de precio es en septiembre, octubre. La cosecha entera tenemos que trabajar con el precio que salga ahora, pagar bien a nuestros trabajadores y soportar la inflación que está en un promedio del 6% mensual”, expresó.

Agregó que se insistirá en ese precio teniendo en cuenta que los insumos siguen acrecentándose y “si pactamos hoy precio, sabemos que mañana ya estamos perdiendo igual”. En tanto, de no haber acuerdo por este precio, se solicitó que la discusión pase al laudo, y “que Nación se haga cargo de lo que generaron con la inflación. No nos podemos hacer cargo nosotros en la provincia. Si la inflación no hubiese sido tan alta, el precio de 70 pesos nos hubiese servido”.

Insumos y recuperación

Petterson remarcó que para fijar el precio, se deben tener en cuenta todos los insumos y costos que tiene la producción que además, viene siendo golpeada por la sequía hace tiempo. “Actualmente en zona Norte tuvimos lindas lluvias a comparación del año pasado, pero no así en zona Centro como Jardín América, Puerto Rico, que están padeciendo la sequía, y zona Sur también. Por eso, todavía no se arrancó la cosecha, venimos con la cosecha frenada esperando el nuevo precio. Los 70 pesos no nos alcanzan, es imposible arrancar así y necesitamos una respuesta rápida”, señaló.

Al tiempo que detalló que en la grilla de costos se tiene en cuenta todo, “desde el momento que plantaste la plantita que está en el vivero, la preparación de la planta, la amortización de capital hasta que empezás a cosechar que son cuatro años, los tractores, gomas, camiones, cargas sociales, contadores, impuestos, la hora hombre de trabajo también, comprende todo”.

En coincidencia, desde la zona del Alto Uruguay, el yerbatero Ariel Steffen sostuvo que el pedido de 120 pesos es correcto y tiene en cuenta la inflación que hubo y habrá en los próximos meses. “Estamos trabajando ahora con la yerba sin rentabilidad, ni hablar de los factores que nos afectan como la sequía, el ácaro y el rulo. El rendimiento de los yerbales no sé si llegará al 60 por ciento”, puntualizó.

Y ratificó estar “totalmente de acuerdo con el precio, porque es el valor que se tiene que contemplar de acá a seis meses, teniendo en cuenta ya toda la inflación que arrastramos”.

Desde el sector se advirtió que desde la última fijación de precios por Nación en octubre, que fue de 70,08 pesos el kilo, hasta el momento se perdió más de 40 por ciento del poder adquisitivo. “La cosecha del año pasado se terminó en 65, 68 pesos aproximadamente porque el precio nuevo salió cuando terminó la cosecha. El precio fue solamente para zafriña, pero la zafriña a diferencia de años anteriores que se hacía 30, 35 millones de kilos, este año sacó solamente 15 millones de kilos, porque el productor no puede solventar los gastos”, manifestó Petterson.

Resaltó que se debe a que al productor cada vez le cuesta más sostener la producción y aún no logra recuperarse del todo de los periodos críticos de la sequía, que llevaron a la pérdida de miles de hectáreas productivas en toda la provincia. “Teníamos productores que producían 8, 10 mil kilos y ahora producen 6 mil kilos. Se murieron plantas, hay producciones que no se recuperaron y eso necesita inversión. A esto se suman los insumos como el gasoil, que cuando terminamos la cosecha en la cooperativa teníamos un promedio de gasoil de 138 pesos, hoy estamos arriba de los 210 pesos, para tener una idea del aumento”, relató.

Con toda la información y el pedido realizado por los productores, los directores se vuelven a reunir mañana en el Inym para intentar acordar el precio, por lo que los productores aguardan con muchas expectativas las novedades.