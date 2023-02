Mejores ventas y más productos en las ferias francas

miércoles 22 de febrero de 2023 | 6:05hs.

Febrero trajo alivio a los feriantes. En enero las ventas fueron poco alentadoras para el sector productivo. En las distintas ferias y mercados de Misiones se notó la ausencia de compradores así como también se vio la escasez de ciertos productos afectados por la sequía.

En lo que va del segundo mes del año, los productores aseguran que hubo un leve incremento en las compras por parte de los consumidores. En el primer mes del año adjudicaban las bajas ventas a que los clientes estaban de vacaciones al igual que algunos feriantes. De todos modos, continúa el drama de las pocas lluvias y pese a que para algunos la producción mejoró, porque en algunas zonas llovió, otros aún no pueden recuperarse.

También sostienen que de cara al comienzo de clases mejorará aún más el movimiento comercial y auguran precipitaciones para una temporada productiva positiva.

En este contexto, José Villasanti, presidente de las Ferias Francas Posadas, contó a El Territorio que hubo un aumento en las ventas y que la sequía continúa afectando a los productores que no cuenten con toda la logística para afrontar dicha situación.

“Las ventas no son al 100%, pero sí aumentaron. La realidad es que todavía no asisten los feriantes afectados, entonces no hay grandes competencias y el que está presente vende todo lo que trae”, aseveró.

Posadas

Posteriormente, tras ser consultado por horarios y días en que funcionan las ferias en Posadas, relató que desde febrero están trabajando con normalidad: los martes la feria del Consejo Deliberante, los miércoles en Itaembé Miní, Santa Rita y Chacra 32-33; los sábados en Itaembé Miní y Villa Cabello y los domingos en Santa Rita, en las instalaciones del Partido Justicialista y en la Chacra 32-33. Todas tienen un horario de atención de 6 a 13. Aclaró que las ferias que se llevan a cabo en el Palacio de Justicia y el Parque del Conocimiento comenzarán en marzo.

Finalmente, Villasanti dijo que la situación de la producción mejoró porque hubo lluvias en algunas localidades que benefició a la cosecha. Sostuvo que aún faltan más precipitaciones para que todo el sector pueda sentir alivio y que pese a los insumos y tecnología que se utiliza para el cuidado de los cultivos “la mejor solución es el agua de lluvia”.

En otro marco, José Ríos, productor de Cerro Azul que asiste habitualmente con sus productos en la feria de Santa Rita en Posadas, contó que “enero fue un mes complicado, pero que en febrero hubo un aumento del 20% en las ventas y que en marzo será mayor por la circulación de personas que comienzan su rutina escolar y vuelta al trabajo”. En tanto, Ríos manifestó que desde la primer semana de febrero se sintió que hubo más movimiento.

Por último, Ríos detalló los precios de su producción, “el kilo de pepino está $200, la bolsa de limones que trae aproximadamente 10 cuesta $100, un mazo de rúcula $100, la acelga $150, el perejil y/o el verdeo tres por $100, mientras que, el zapallo tronco cuesta $200 el kilo”.

Eldorado

En Eldorado los productores tienen tres canales de comercialización: la Feria Franca, el Mercado Concentrador Zonal y la Feria Eldorado Produce, los cuales son puntos de venta directa al público por parte de los proveedores, aunque cada uno de ellos tiene diferentes características.

Guido Schereiner, un feriante desde hace muchos años, comentó que “las ventas andan bien, lo que se produce se vende. Ahora estamos un poco más complicados por la falta de lluvias y por eso no se alcanza a ver una gran variedad de verduras en estos días. Llueve en lugares cercanos a Eldorado, pero por acá no. Por eso están faltando algunos productos. Pero en general se vende bien y nos permite vivir de lo que producimos”. Acotó que debido a la sequía hay gran ausencia de feriantes.

Jardín América

En esta ocasión, Nelson Gertel, presidente de la feria franca de Jardín América, dijo a este medio que la venta repuntó en febrero si se compara el primer mes del año. “El balance fue positivo, hubo más salida que en enero, hay gente que regresó de las vacaciones y ya frecuenta las ferias con normalidad”.

Asimismo, mencionó que los precios de los productos tratan de mantenerse a pesar de la inflación. “Lo único que aumentó fue la mandioca nueva, cuesta $300 el kilo y estaba $200 ”. Aunque también dijo que el kilo de choclo lo ofrecían a $600 pesos y bajó a $500 por la variada oferta.

Relató que empezó a haber más producción: “Hubo lluvias moderadas, no fue mucho, pero al maíz le sirvió para tener mayor cosecha”.

