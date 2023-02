Bullrich reavivó la interna en Juntos por el Cambio

miércoles 22 de febrero de 2023 | 6:02hs.

Patricia Bullrich ratificó que competirá por la presidencia, pese a las intenciones que tenga Mauricio Macri de cara a las elecciones 2023. La titular del PRO reavivó la interna en Juntos por el Cambio y, con respecto a su candidatura, aseguró: “A mí no me baja nadie”.

A pocos días de la oficialización de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a presidente, Bullrich afirmó que gane quien gane la interna, “quien participe tiene que ser parte del gobierno”.

“Si Macri se baja, espero que no incline la balanza por ninguno (Larreta o Bullrich). Lo lógico sería que quien fuera presidente de todo Juntos por el Cambio no se incline por nadie, nosotros cada uno tiene que pelearlo por la suya”, expresó la exministra de Seguridad en diálogo con A24.

Si bien reafirmó que será candidata a presidenta, aseguró no estar convencida que pueda ganar: “Hay que lucharla hasta el último día, hay que trabajarlo todos los días; estoy convencida que tengo el carácter para gobernar el país, pero no estoy convencida que voy a ganar porque no me la creo nunca”.

Con respecto a la candidatura de Cristina Kirchner como presidenta, dijo: “No doy nunca por muerto al kirchnerismo pero creo que Cristina no se anima a presentarse, tiene miedo a perder”.

Al referirse a cómo encararía un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, destacó que “los piqueteros no tienen que llegar a la 9 de Julio” y que a cada persona que reciba un plan del Estado “le tenés que tomar asistencia en el lugar donde tienen que estar y el que no esté deja de cobrar”.

