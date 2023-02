Andrea Echeverri “Aterciopelados siempre ha reflejado la realidad”

miércoles 22 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Aterciopelados, la banda de rock colombiana integrada por Andrea Echeverri (57) y Héctor Buitrago (59), realizó fechas por el Cono Sur, que incluyó un concierto multitudinario en Buenos Aires en los primeros días de febrero.

Ahora, esta agrupación ícono del rock en castellano, se prepara para ir más al Norte, en marzo se presentarán en Miami, República Dominicana, Venezuela y su querida Colombia.

Aterciopelados celebra los 28 años de El Dorado, el álbum que los lanzó a la internacionalidad desde su publicación en 1995.

Echeverri, cantautora y música, en su paso por Argentina, brindó una entrevista a Télam, en la que se refirió a la gira festejo del mítico álbum que traía los inolvidables temas Bolero falaz y Florecita rockera, entre otros, también aludió a su militancia feminista, que incluye su creación artística, y la presentación de su disco Tropiplop.

Echeverri junto a su compañero de siempre Héctor Buitrago presentaron este último álbum nacido en pandemia en el espacio porteño Palermo Groove con localidades agotadas: “Fue un viaje hermoso donde nos hicieron sentir nuestra relevancia. Sentí que he inaugurado un espacio femenino más libre, diverso, emancipado de los estereotipos, muchas chicas se acercaron a mí y lloramos juntas, fue tan emocionante”, dijo ella.

Echeverri sorprendió con su despliegue escénico donde lució más de diez cambios de vestuarios, un corset de seis pechos de Dat García, una capa con luces multicolores y hasta salió de una vulva de telas rosadas como si hubiese vuelto a nacer, diseñada por Visha Carinio mientras cantaba algunos de los nuevos hits: Meditacielo, su versión de La Ciudad de La Furia de Gustavo Cerati y Antidiva.

“El show business, es un lugar extraño, lleno de competencia y de glamour, yo represento al lado del no glamour, como de la naturalidad y mirar la esencia, no las apariencias. Cuando tienes un público entregado, te vas recargada con fuerzas para seguir en la lucha”, expresó la creadora de una de las bandas estandarte del rock hispano.

La compositora al hablar sobre el espíritu del disco Tropiplop contó: “El plop es de Condorito, de la historieta, de cuando te vas de espaldas, de cuando no puedes creer que una situación tan extrema y absurda sea real”, precisó y consideró que Aterciopelados “siempre ha reflejado la realidad, criticando y reflexionando, muy en plan rebeldía pero a la vez sembrando pensamiento para defenderse de lo que supuestamente uno tiene que ser o como tiene que verse”.

Arte y banderas

“El feminismo, lo antibélico, lo ambiental, la defensa de lo ancestral siempre han sido temas que nos han visitado y hay otras cosas que pasaron en pandemia que hicieron que salieran otras canciones, todo se puso más hondo y urgente”, resaltó.

La artista y militante feminista resaltó su proyecto Ovarios Calvarios, donde le canta a las víctimas de violencia sexual en Colombia y recordó “cuando estaba en la universidad leí a Simone de Beauvoir, ella decía que los tacones altos, las uñas largas, el corsé apretado, lo único que hacían era que no podamos rendir tanto como los hombres; De chiquita siempre me sentí más niño que niña, me gustaba embarrarme y no estar ahí quietecita con unas muñecas”.

“Siempre he sentido que me quiero poner otra ropa, siendo ‘business’ , me ha tocado defender ese espacio. Mis colegas, artistas hombres pueden ser gordos, flacos y estar feos o lindos, no interesa eso. Pero las mujeres lidiamos con muchas más presiones, muy superficiales y estúpidas. Somos profundas y diversas, hay muchos tipos y no nos pueden volver unidimensionales”. reflexionó.

Empoderamiento y rebeldía

“Veo a las chicas jóvenes muy empoderadas porque pelear es lo que toca. Tengo una hija de veinte años que es tremenda, lo sufro un poco, pero me gusta esa rebeldía. En Colombia también es legal y seguro el aborto, pero sucede que eso es en el papel porque muchas veces los médicos y los hospitales se niegan a hacer el aborto. Falta cambiar la cabeza de la gente, somos un país demasiado católico y conservador, es una lucha que hay que seguir dando”.

Fiesta y trayectoria

Próximamente se celebraran los 28 años del disco El Dorado, el más exitoso de Aterciopelados, el más escuchado y vendido. Y habrá una fecha especial en Bogotá: “Es el disco más famoso y vendido de nuestra carrera, cumplió 25 años en 2020, el plan era celebrarlo y nos jodió la pandemia”, indicó la artista.

El concierto bogotano será el 22 de abril en el mítico coliseo llamado el Palacio de los Deportes. “Vamos a grabar en vivo todo el disco y después vamos a continuar a otros países, porque es un disco muy querido y el público responde de manera muy cariñosa”, dijo.

La artista reveló que hay canciones que las hizo tantas veces, que en un punto a veces se aburre, pero que encuentra la motivación en el amor del público y en cómo esas canciones tomaron identidad propia y se volvieron parte de la vida de la gente.

“Soy una mujer de 57 años que disfruta su trabajo y que quiere seguir haciéndolo hasta que fluya. Me siento muy contenta y relevante y eso es lo más difícil en esta carrera, sentir que lo que haces vale la pena, que empata positivamente en alguna gente. Eso me hacen sentir y estoy agradecida en el alma”.