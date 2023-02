“Le di una serenata y le dije que la amaba”

martes 21 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Tu casa o la mía, la comedia romántica de Netflix protagonizada por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher y escrita y dirigida por Aline Brosh McKenna, está entre lo más visto de la plataforma en buena parte del mundo, pero a la vez es la cinta más odiada por la crítica especializada.

Medios internacionales calificaron la película como una “pérdida de tiempo y recursos”, “insulsa y trillada”, “sarta de tonterías”, “sin relectura a los tiempos actuales”, entre otros diagnósticos devastadores.

Sin embargo, aún con toda la mala prensa, en el mes de San Valentín, sus carismáticos protagonistas se pasean por los programas de Hollywood promocionando esta historia de amor y amistad, que como en todo relato romántico redime a los personajes.

Fue así que Kutcher, invitado al programa The Kelly Clarkson Show, además de hablar de su última película también fue consultado por su historia de amor con la actriz y productora Mila Kunis, con quien se casó en 2015 y tienen dos hijos: Wyatt y Dimitri.

Flechazo adolescente

Mila (39) y Ashton (45) se conocieron en el set de That ‘70s Show cuando eran apenas adolescentes. La comedia se emitió de 1998 a 2006.

Luego, él se casó con la actriz Demi Moore pero aquel matrimonio no terminó de la mejor manera a raíz de las infidelidades de él, que se hicieron públicas, y de cómo afectó la manera en que se dio la separación a Moore, que hasta debió ingresar a una clínica por estrés.

Durante todo ese tiempo en que Kutcher era un blanco de las críticas de los medios, Mila mantuvo su amistad y lo apoyó, aunque, según ella misma lo confesó lo amaba en secreto desde la primera vez que lo vio.

Después de haber transitado un largo camino como amigos, comenzaron a salir en 2013 y se casaron dos años después, actualmente conforman una de las parejas más consolidadas y queridas de Hollywood.

Kutcher fue el invitado especial de Clackson y la cantante y conductora no quiso perderse la oportunidad de conocer su versión de la historia de amor con Mila y le preguntó sobre la primera vez que le confesó su amor.

“Claro que lo recuerdo”, expresó el actor, fue tres meses después de que comenzaran a salir. “Lo recuerdo claramente, aunque no sé cómo puedo recordarlo porque estaba realmente borracho... Entré en su casa y estaba cantando una canción de Kenny Chesney y le dije: ‘Vos y el tequila me vuelven loco’, porque había consumido demasiado tequila y es cierto que ambos me vuelven loco”, dijo riendo.

El intérprete dio más detalles de aquel momento que debía haber sido soñado pero no tuvo mucho que ver con las películas románticas: “Le di una serenata desafinada. Luego le dije que la amaba. Y lo dije muy en serio”, afirmó.

Pero Mila al ver su estado no le prestó mucha atención a sus palabras: “Ella me miró y solo atinó a decirme: ‘Decímelo por la mañana’ y me mando a dormir”.

“Y lo hice. La desperté y le dije: “Escuchame: ¡Te amo!”.

La historia, claramente, terminó de la mejor manera. La primera salida de Mila y Ashton, una vez que decidieron dar un paso más allá en su relación, fue al cine. Si bien trataban de ocultarse de los flashes indiscretos, cuando fueron sorprendidos aludieron a esa amistad nacida en el trabajo compartido. “Somos como hermanos”, decían a los periodistas. Pero finalmente blanquearon la relación.

La versión de Mila

Meses antes de esta confesión pública de Kutcher en el show de Clackson, Mila en el mismo programa se había referido al comienzo de su relación con el actor.

“Desde que lo ví, sentí un flechazo. Cuando se casó con Demi guardé todos esos sentimientos y seguimos siendo amigos. Luego, esa relación terminó, nos acercamos… Y terminé quedándome con mi primer amor platónico, que hoy es el papá de mis hijos”, contó Mila hace algún tiempo.

La pareja que suele cuidar con recelo la intimidad de su vida de pareja y familiar, hizo una excepción al contar sobre su historia: “Tengo el mejor marido del mundo. Lo juro, tuve mucha suerte. Tengo un hombre que tiene mucha paciencia y es un increíble apoyo para nuestra familia”, dijo ella enamorada.

El 4 de julio de 2015 la pareja se casó.

La película con Reese

Tu casa o la mía es la primera ocasión en la que Ashton Kutcher y Reese Witherspoon coinciden en un reparto y cuenta una historia romántica con intercambio de casas incluido. Debbie y Peter se conocen desde la adolescencia, pasaron juntos una noche hace veinte años y decidieron continuar como mejores amigos. Ella vive en Los Ángeles, es madre soltera, soñadora, idealista e implicada al máximo en la crianza de su hijo; él, en Nueva York, ganando cantidades ingentes de dinero y con una vida amorosa frenética. En un momento dado decidirán cambiarse sus casas durante una semana y será entonces cuando se darán cuenta de que han abandonado sus sueños prácticamente sin darse cuenta.

“He querido hacer una película con Reese durante toda mi carrera y me hace feliz el haberlo conseguido finalmente. Lo único que me entristece un poco es que no hayamos podido compartir más escenas cara a cara. Ese es mi nuevo objetivo en este momento”, dijo Kutcher en una entrevista.

En tanto, la rubia, que también es productora de la película, consideró: “Ha sido hermoso trabajar con él, mis hijos siempre me decían: ‘es el actor que me gusta ver en todas las películas’. Es que los chicos lo adoran y las chicas definitivamente también. Es algo curioso, todo el mundo quiere tomar algo con él, quiere compartir con él, tiene un sentido del humor y un carisma bárbaros”, comentó Witherspoon.