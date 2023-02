Pichetto ratificó dichos sobre la ministra de la Mujer

martes 21 de febrero de 2023 | 6:02hs.

“El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer”: esa frase de Miguel Ángel Pichetto, en el marco de su análisis sobre el asesinato de Lucio Dupuy y el rol de Ayelén Mazzina, le valió un sinfín de críticas de diferentes dirigentes, incluido el presidente Alberto Fernández.

Por esta declaración, además, el auditor general fue convocado por el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), para mantener una reunión “acerca de las implicancias altamente nocivas de utilizar estereotipos para dirimir, a 40 años de la democracia, debates públicos”, según afirmó la titular del organismo, Greta Pena.

A pesar de las críticas, Pichetto ratificó ayer sus dichos. “Yo seré dinosaurio pero no me arrepiento ni le echo la culpa a nadie, me hago cargo de lo que digo”, aseguró en Radio Rivadavia.

Más allá de la polémica, el dirigente negó alguna vez haber discriminado a alguien por su orientación sexual. “Nunca he hecho ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual”, añadió.