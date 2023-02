Agustín Rossi dijo que “Cristina claramente está proscripta”

martes 21 de febrero de 2023 | 6:02hs.

El flamante jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, disintió con la postura de Aníbal Fernández sobre la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, eje de debate en el oficialismo en la previa a las elecciones. Sin embargo, el santafesino dijo que si Alberto Fernández va a una primaria, lo apoyará.

El ministro de Seguridad había afirmado que la vicepresidenta no estaba proscripta para competir en las elecciones del 2023 y apuntó contra sus legionarios más cercanos. “Cristina Kirchner no está proscripta, pero los que dicen eso quieren proscribir al presidente”, acusó el funcionario.

Durante la mañana de ayer, Rossi planteó una postura diferente y aseguró que “Cristina claramente está proscripta”.

“Si Cristina hubiese mantenido abierta la expectativa de ser candidata, era posible que pasara lo sucedido con Lula cuando ganó Bolsonaro”, comparó el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), alegando que los procesos que la tienen como acusada a la ex mandataria se habrían acelerado.

Sobre Fernández y sus dichos, evitó contraponerlos y aludió a sus años dentro de la política. “Soy el jefe de Gabinete y no el jefe político de Aníbal Fernández, que a esta altura no debe tenerlo. Tiene el peso para decir lo que dijo”, aseguró en diálogo con La mañana de CNN por AM 950.

Pepercusiones de la mesa del FdT

De los discursos posteriores al encuentro en la sede del Partido Justicialista nacional lograron tamizarse dos posturas claras: el deseo de Alberto Fernández de ir a una Paso si no hay un candidato mejor y el pedido del cristinismo para que el jefe de Estado desista, pensando en Cristina Kirchner como la “candidata natural”.

Rossi, que asistió al convite ya en funciones, alegó que “fue una muy buena reunión” porque “se pensó que era para sacarnos una foto pero fue sincera, con posiciones argumentadas”. Consultado sobre su función en el frente oficialista, reconoció tener “buen diálogo” y “conocimiento” de todo el espacio.

“Hubiese sido mejor juntarnos antes, aunque la política tiene sus propios momentos”, justificó el ahora jefe de ministros.

Rossi luego habló de candidaturas: dijo que apoyaría al presidente si decide reelegir y además agregó que “si los compañeros que integran la gestión quieren ser presidentes, indica que la gestión no fue tan mala”.

Por último, sostuvo que desde que comenzó el año Alberto Fernández “está recorriendo el país para poner la gestión en valor”.

Po su parte, el diputado nacional Eduardo Valdés tomó postura por los dichos del ministro de Seguridad y aseguró que ve pocas probabilidades de que la vicepresidenta revea su decisión de presentarse en la lista del Frente de Todos.

“Hacen daño al Frente de Todos las declaraciones de Aníbal Fernández, pero por suerte en el espacio hay dirigentes mucho más maduros”, dijo Valdés en diálogo con Crónica Anunciada por Futurock. Además aseguró que “sin la proscripción, Cristina sería la candidata del Frente de Todos”.

“Hoy tengo menos expectativas en que Cristina revea su decisión de ser candidata”, develó el congresista cercano a Alberto Fernández.

Operativo clamor por CFK

La idea de pedirle a la vicepresidenta que sea candidata sembró más incertidumbre sobre la estrategia de cara a las elecciones. Lejos de servir para marcar un rumbo más claro en la discusión interna sobre las candidaturas, el plan de convencimiento borroneó el horizonte. El peronismo tiene que enfrentar una elección que se le avecina muy compleja y no tiene candidatos competitivos.

Detrás de la movida política para que CFK sea candidata hay un ejercicio de presión para que Alberto Fernández claudique en su plan de reelección. El kirchnerismo ya le pidió al presidente, de diferentes maneras, que decida si va a ser candidato o no. Es la forma pública de presionarlo para que defina. A su espalda el mundo K espera la renuncia a la candidatura más temprano que tarde.

Fernández está lejos de tomar una decisión. Tiene la pelota en su poder porque los mismos dirigentes kirchneristas se la dan. Fue Máximo Kirchner el que último jueves en el PJ dejó en claro que es inviable que se le haga una interna al presidente durante las Paso. Es imposible de explicar hacia afuera y, además, una eventual derrota del jefe de Estado, dejaría un vacío de poder enorme con medio año de gestión por delante.

El presidente y su círculo chico de dirigentes leales resisten la presión. Empezaron a encontrar cierta comodidad en el lugar que les toca estar. En el kirchnerismo los nervios ya ganaron terreno porque existe la necesidad de empezar a ordenar las candidaturas en los municipios y las provincias.

Quienes inflan el operativo clamor para que Cristina Kirchner sea candidata lo argumentan con una verdad objetiva. La vicepresidenta es la dirigente del peronismo que mayor caudal de votos junta, según la mayoría de las encuestas.