Se conoció el motivo por el cual internaron a Chano Charpentier

lunes 20 de febrero de 2023 | 9:00hs.

Chano Charpentier continúa internado en el Sanatorio Otamendi con pronóstico reservado, situación que generó mucha incertidumbre y preocupación entre los fan.

A pesar de todas las especulaciones que rodaron en las últimas 48 horas, en Implacables revelaron la razón por la cual el artista debió ser internado de urgencia y aclararon que no se debe a una recaída por sus problemas con las sustancias, sino un problema con una medicación prescripta.

“Una fuente muy cercana a él me dice que hubo un desajuste en la medicación. Él tomó mal una medicación. No fue una recaída como le había pasado en otros momentos, pero no se sabe si tomó la medicación mal por error o si fue algo voluntario”, comentó la periodista Maru Leone.

Y agregó: “Se la suministró mal y tuvo que ser internado justamente para que se lo pueda estabilizar. En el Otamendi lo recibieron muy bien y le hicieron un test toxicológico para ver si había tenido una recaída o no”.

El frontman de Tan Biónica está acompañado por su madre Marina, que viajó de urgencia desde Uruguay apenas se enteró de lo ocurrido.