Marina sobre la salud de Chano: “Pido silencio y respeto”

lunes 20 de febrero de 2023 | 6:00hs.

“Como siempre, gracias a todos los que rezan, que mandan luz”, dijo en las últimas horas Marina Charpentier, al referirse a la salud de su hijo, el músico Chano Charpentier, que se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

El cantante ingresó a la clínica el pasado viernes y hasta el momento no trascendieron detalles oficiales de su cuadro médico ni el porqué se derivó en esta internación, pero sí se sabe que su estado es reservado.

Lo cierto es que el ingreso de Chano a la clínica dio pie a toda clase de especulaciones, como los rumores que vinculan una recaída en el consumo de drogas pero a la vez, hubo miles de muestras de solidaridad y acompañamiento al músico y su familia en las redes.

Ante ello, Marina, posteó en sus redes un mensaje contundente: “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro. Cómo siempre gracias a todos los que rezan, que mandan luz”.

Y añadió que. “por suerte tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan. Les pido por favor respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada”.

Ayer la periodista Maru Leone precisó que por una fuente allegada a la familia, pudo saber que el cuadro médico de Chano se debió al consumo de sustancias. “Una fuente muy cercana a él me dice que hubo un desajuste en la medicación. Él tomó mal una medicación. No fue una recaída como le había pasado en otros momentos, pero no se sabe si tomó la medicación mal por error o si fue algo voluntario”.