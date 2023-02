Paula Chaves: “Mis hijos no tienen WhatsApp ni miran Tik Tok, es una decisión de crianza”

lunes 20 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Paula Chaves (38), modelo, conductora, actriz y madre de Olivia (9), Baltazar (7) y Filipa (3) junto a su esposo, el productor y actor Pedro Alfonso (43), vive una exitosa temporada teatral en Carlos Paz, como parte del elenco de “Un plan perfecto”.

De sus muchas actividades y facetas, en una entrevista con la revista Gente, la artista habló que la familia es su eje, y que la crianza de sus hijos junto a Pedro, “es muy importante” y es la base que logra un equilibrio para que pueda trabajar y desarrollar otros proyectos

“Mis hijos no tienen teléfono ni WhatsApp, y no miran Tik Tok”, contó acerca de una regla que no se quebranta. Y añadió que, “con Pedro aprendí que nuestras peleas tienen que ser para construir y no para destruir, porque claro que tenemos nuestras diferencias a veces”.

Inquieta y emprendedora, Paula indicó además que este año planea anotarse en diferentes cursos y talleres. “Es algo que siempre hago y voy sanando mi propia historia”.

¿Cómo es tu relación con Pedro?

Con Pedro somos cero cursis y no nos acordamos ni de la fecha en que nos pusimos de novios ni de nuestro aniversario de casamiento, pero hay un día que no me voy a olvidar jamás y es el 17 de enero de 2013, cuando Pedro me hizo una propuesta de casamiento. Bueno pasó mucho tiempo. Ya nos conocemos mucho. Yo hay días en que me levanto cruzada y no quiero que me hable nadie. O sea, ya me levanto y tengo tres criaturas que me dicen “mamá, mamá, mamá”, que me preguntan, que me piden, que todo, y él sabe que en ese momento no tiene que emitir sonido porque mi cabeza ya tiene el nivel de energía ocupado por los chicos y el perro que es como un niño más. Ya conocemos nuestros humores que no son nuestros malos humores, simplemente hay días en que querés estar callado o callada.

Del otro lado de esas mañanas, están las actividades que los unen a los cinco y que resultan en espectáculos dignos de disfrutarse. Tal es así, que durante la cuarentena, hacían transmisiones por Zoom para la familia. “Es que en casa la veta actoral y artística está muy presente y los shows van como piña. ¡Shows de todo hacemos! Si vamos al circo, volvemos a casa y hay circo. Si vemos Kinky Boots, volvemos y hay show de Kinky. Las temáticas se van manteniendo durante mucho tiempo y siempre hay mucho baile con los chicos”, reveló Paula sobre la dinámica familiar que comparte muchos momentos de buena onda, complicidad, amor y risas.

¿Cómo son como padres?

Por empezar, mis hijos no usan redes sociales, no tienen teléfono ni WhatsApp, y no miran Tik Tok ni ninguna de esas cosas que a veces siento que matan la niñez. Ellos siguen jugando al restaurante y a los bebés, son niños. Es un doble trabajo el que tenemos que hacer las mamás y los papás que estamos maternando y paternando porque todo está al alcance de la mano. O sea, Olivia viene todos los días de su vida a preguntarme por qué ella no tiene Tik Tok y sus amigas sí. Es un trabajo que hacemos y que los dos padres debemos estar de acuerdo, es una decisión para que podamos mantenernos firmes. Es una cuestión de que estamos seguros de que ya llegará la hora de que accedan a todo ese mundo de hiperconexión, pero por ahora sentimos que son muy pequeños.

¿Qué planes tienen para este 2023?

Estamos organizando una gira con “Un plan perfecto” por lugares específicos del país y de Uruguay. No va a ser una gira muy completa porque a los chicos los llevamos con nosotros y con el colegio se hace difícil.

¿Hay proyectos en solitario?

Siempre. Pero como todavía no tengo nada confirmado, no puedo decir nada, pero sería en televisión y luego vendrá seguramente nueva obra escrita por Pedro.