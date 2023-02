ROCK, TRAP Y CUMBIA se abrazan en Cosquín Rock

lunes 20 de febrero de 2023 | 6:00hs.

En fin de semana se vivió una nueva edición del Cosquín Rock, el festival de rockero más emblemático de la Argentina, y que en todos sus años fue incluyendo nuevos elementos y dando lugar al sonido de otros géneros musicales.

Así, en la jornada inaugural del sábado y durante todo el día de ayer -al cierre de esta edición- en los múltiples escenarios se hicieron oír rock en todas sus facetas posibles y hasta cumbia en su estado más puro y la nueva guardia de la música urbana.

Con 22 años de trayectoria, Cosquín Rock se realiza cada año en el aeródromo de Santa María de Punilla, en Córdoba.

El sábado, el predio se llenó de público desde las primeras horas, si bien al caer la noche se esperaban algunos de los platos más convocantes del encuentro musical, como la presencia de Skay y los Fakires, Divididos, Juanse, Catupecu Machu, Trueno y las internacionales LP y Lila Downs, entre otros.

Sin embargo, el arranque de la jornada no se guardó nada y ofreció otras de las grandes atracciones anunciadas, como Guasones, los uruguayos de No Te Va Gustar y Estelares, quienes echaron mano a sus más grandes éxitos y se llevaron todos los aplausos y coros.

A la vez, en la escena indie marcó territorio Él Mató a un Policía Motorizado y Las Ligas Menores, por destacar apenas algunos grupos.

Los mendocinos de Usted Señalemelo hicieron gala de su sofisticado estilo, entre el baile pop y la psicodelia; mientras que Conociendo Rusia puso su reconocida cuota cancionera de nuevo rock.

El baile y el colorido lo aportó La Delio Valdez, que con su cumbia tradicional y sus trajes alusivos no pasó desapercibido y provocó una gran coreografía colectiva en el fin de semana largo dedicado al carnaval.

La perlita

Por su parte, cuando apenas comenzaba a tomar forma la jornada, con El Bordo en uno de los escenarios principales, en La Casita del Blues sorprendió la joven cantante Wayra Iglesias, una intérprete de notable caudal vocal, cuando invitó para que la acompañaran en un tema su padre y su tío, nada menos que Tete y Tanque Iglesias, de La Renga.

Estas fueron algunos de los grandes shows que se repartieron en seis escenarios ante uno de los públicos más numerosos que tuvo el festival en su historia. Aunque aún no se difundieron cifras oficiales, las entradas se agotaron para ambas jornadas en esta edición y eso se notaba al intentar transitar por los distintos sectores.

El público seguía creciendo hacia el anochecer mientras aumentaba la expectativa por ver a Skay, Divididos, Juanse y Trueno, entre otros.

Acercando generaciones

Del anfiteatro de la Plaza Próspero Molina a la conquista del Aeródromo de Santa María de Punilla, el Cosquín Rock es un clásico desde hace 22 años. El festival más federal del rock argentino tuvo un esperado encuentro con los nombres históricos de la música popular y los nuevos talentos que pisan fuerte en la escena. Una postal que se repite cada año, con la convivencia de las tribus, las generaciones y las provincias, y los grandes shows de Skay Beilinson, Trueno, Divididos y el touch internacional de artistas tan diversas como Lila Downs y LP.

A lo largo de los años, este festival que nació del gen argento del palo del rock fue incorporando nuevos artistas y hoy puede decirse que los trapero y raperos dominan la escena, lo que en un momento suscitó críticas de un sector pero al mismo tiempo posibilitó el despegue del encuentro musical a nuevos públicos y más jóvenes.

Pogo con luz de día

Desde bien temprano, el escenario Norte latió al ritmo del rock and roll. Después de la elegancia barrial de Guasones y el cancionero imbatible de No Te Va Gustar, el ex guitarrista de Los Redondos salió cuando todavía había luz natural en el atardecer mediterráneo. Entre canciones de su aventura solistas, y clásicos de Patricio Rey como “Todo un palo” y “Criminal Mambo”, Skay le convidó a la multitud su mitad del pogo más grande del mundo que incluyó, naturalmente, “JiJiJi”.

Otro que la rompió fue Trueno, con la impronta rockera con que se posiciona en la meca de la movida urbana nacional e internacional.

Una muestra de la variedad que mostró un festival con las sierras como testigo, y que ayer vivía a pleno su jornada de cierre, que tenía una exquisita grilla con Fito Páez, Ciro y Los Persas, Babasónicos, Ca7riel y Paco Amoroso y Tiësto entre sus principales atractivos.

En cambio, no todo lo que brilla es oro, y desde hace varias ediciones, el Cosquín Rock viene siendo criticado por la falta de representatividad de artistas mujeres y disidencias. Algo que de la organización se fue corrigiendo con el tiempo, no sin polémica, pero que al parecer aún no alcanza a conformar al público.

Otra de las quejas hacia la organización fue la desconcentración, hubo casos en que los asistentes debieron esperar horas para tomar un colectivo en medio del frío.