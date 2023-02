Vidal ratificó que pretende ser candidata a presidenta de la Nación

lunes 20 de febrero de 2023 | 6:02hs.

La diputada porteña de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal ratificó ayer que quiere ser presidenta en el próximo período de gobierno para “transmitir y poner al servicio de los argentinos toda la experiencia” que cosechó en su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires, pero advirtió que “no integraría una fórmula” con el ex jefe de Estado Mauricio Macri.

En declaraciones a Radio Milenium, Vidal aseguró que su “vocación para el próximo paso” es “ser presidenta” de la nación, pero -aclaró- si eso no se da podría secundar la fórmula presidencial tanto del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como de la titular del PRO, Patricia Bullrich.

“Mi vocación en el próximo paso, de lo que quiero aportarle a la argentina es ser presidenta y si no soy candidata o no soy presidenta acompañaré a quien lo sea porque la argentina necesita un equipo grande de gente”, expresó, insistiendo que no ecundaría en una boleta a Macri.