Wanda Nara le envió a Mauro Icardi un saludo de cumpleaños: “Lo mejor que te di en mi vida”

domingo 19 de febrero de 2023 | 20:35hs.

Wanda Nara aprovechó las últimas horas del sábado para saludar a Mauro Icardi por su cumpleaños número 30. Pese a estar a miles de kilómetros de distancia, la empresaria quiso demostrar a través de sus redes sociales la buena relación que hay entre ambos con un sugestivo mensaje.

“Que Dios siempre te de salud, todo lo demás lo tenés en cantidad”, escribió ella en sus historias de Instagram, donde compartió una foto de su expareja junto a Francesca e Isabella, las hijas que tienen en común.

Luego de varios conflictos mediáticos, parece que el vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi mejoró aunque ya no sean un matrimonio unido. “Disfrutá con lo mejor que te di en mi vida”, le dijo la mediática haciendo referencia a las dos nenas, que fueron fruto del amor que se tuvieron.

El futbolista celebró su cumpleaños en Turquía y se mostró junto a sus dos hijas. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue la ausencia de su expareja, quien se encuentra de viaje en Brasil junto a su hermana, Zaira Nara, cumpliendo con compromisos laborales.

Wanda Nara tomó una drástica decisión para no saber nada de la China Suárez: “La tengo bloqueada”

Wanda Nara volvió al país luego de pasar unos días en Milán para cumplir con varios compromisos laborales. En Ezeiza la empresaria fue abordada por Santiago Riva Roy, cronista de Socios del Espectáculo (eltrece), quien aprovechó para preguntarle sobre sus próximos proyectos, su relación con Mauro Icardi y hasta lo que opina sobre las comparaciones que le hacen con Eugenia la China Suárez.

“Te tengo que preguntar, con el mayor de los respetos, por los posteos de la China... Se cambian el color de pelo, se hacen fotos parecidas, y los portales buscan coincidencias”, comentó el notero. Fiel a su estilo, Wanda fue contundente al contestar: “La verdad es que no lo veo, porque la tengo bloqueada, así que no tengo ni idea de lo que sube o no sube”.

Tras comentar la drástica decisión que tomó para evitar ver el contenido que comparte la China Suárez en sus redes sociales, agregó: “Lo hice (por el cambio de look) para la película. La verdad es que a mí no me gustaba al principio, a muchos les gustó, pero seguramente vuelva al rubio”.