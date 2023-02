Encontraron un cuerpo en las orillas paraguayas del rio Paraná y buscan ayuda para identificarlo

sábado 18 de febrero de 2023 | 16:32hs.

La policía paraguaya busca dar con información que la ayude a identificar un cuerpo de un hombre que fue hallado en cercanías del Puerto de Presidente Franco Paraguay. Según los primeros datos no tendría signos de violencia, aunque la causa de la muerte se determinará con la autopsia. Hasta el momento no se conoció sobre la búsqueda de una persona que esta desaparecida hace varios días. No se descarta que se trate de un ciudadano argentino.

Según los datos brindados el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en horas de la tarde de del viernes en aguas del río Paraná, en la zona del Puerto Histórico de Presidente Franco. Se trata de una persona de sexo masculino que viste un bóxer negro y tiene el torso desnudo. Se desconoce hasta el momento su identidad.

Se tuvo conocimiento del hecho a través del Personal Militar de la base Naval de esa localidad, quienes observaron el cadáver y dieron aviso a la Policía Nacional. A su vez, se comunicó a la fiscal Liliana Denice Duarte.

El forense realizó un examen preliminar y manifestó que el hombre no tiene tatuajes, tampoco cicatrices visibles. Al momento no contaba con ninguna identificación y tampoco figura en el sistema de reconocimiento de huellas del vecino país. Ante cualquier información comunicarse al +595 973 544417