Preocupación por la circulación de billetes falsos en feria de Eldorado

sábado 18 de febrero de 2023 | 11:30hs.

La utilización billetes falsos se dio en la Feria Eldorado Produce que se lleva a delante en la Plaza Sarmiento encendieron la alarmas entre los feriantes, pero también en la comunidad comercial de la Capital del Trabajo. A lo largo de la mañana del sábado 2 puesteros fueron perjudicados por recibir billetes apócrifos en sus ventas. La situación se dio tanto el día de ayer, cuando también hubo puesteros damnificados, como hoy sábado, donde vendedores que asisten a la feria recibieron a modo de pago billetes de mil pesos falsos.

Luz, quien se viera afectada en el día de hoy, comentó “En un principio no me di cuenta, y no s recuerdo quien me pagó con ese billete. Pero al compararlo con otros, después, noté algo raro que me hizo dudar. Ahí fui y compré la birome esa que marca si un billete es falso, y sí… es falso”.

Luz no fue la única perjudicada ya que expresó “Ayer le pasó a otra puestera. Así que por lo menos hay dos casos”. Al correrse la voz de lo sucedido, otros feriantes procedieron a comprar la birome de control en un negocio cercano para garantizar la validez del billete. La birome en cuestión, más parecida a un fibrón, tiene la particularidad que al ser pasado por el billete si éste es auténtico no deja marca, y si es falso deja una línea negra.