Beitia fue el mejor misionero en la primera clasificación de la Clase 2 del TN

sábado 18 de febrero de 2023 | 9:07hs.

La primera clasificación del año del Turismo Nacional habilitó la pista para los protagonistas de la Clase 2 y el posadeño Iñaki Beitia (Toyota Etios) fue el mejor representante de Misiones ubicándose en la 14ª posición al término del viernes. Con el Toyota Etios del equipo de Tito Bessone, con asistencia de Gabriel Rodríguez, el piloto de Posadas se mostró competitivo desde los entrenamientos y pudo marcar un registro que lo dejó entre los 20 primeros y con sensaciones muy positivas para lo que resta de la fecha.

“Fue un buen arranque, pudimos funcionar bien durante todo el día. A la hora de clasificar veníamos en la primera vuelta rápida, salió la bandera roja y no pudimos exprimir al máximo la goma. De todas formas, la segunda vuelta fue relativamente buena y nos ubicamos en una buena ubicación. Mañana tenemos otra clasificación y trataremos de mejorar”, expresó Iñaki, feliz con el resultado parcial. Mientras que el obereño Martin Blasig (Toyota Etios) quedó en la 27ª posición debido a un inconveniente con un neumático.

“Veníamos bien pero el auto me empezó a ir de cola, estábamos firmes. Nos dimos cuenta en parque cerrado qué teníamos una goma pinchada, por suerte quedó un poco de aire y no se destalonó la goma. Mañana vamos a tener revancha en la otra clasificación” comentó Blasig.

Por último, Bautista Bustos (Toyota Etios) quedó 30° en la clasificación del viernes de la Clase 2.

“Solo pudimos dar una vuelta rápida, que no sirvió porque no teníamos succión. Trataremos de revertirlo mañana en la segunda clasificación” explicó Bautista.

La actividad del sábado anticipa la segunda clasificación desde las 9.40, mientras que las series se disputarán desde las 14.30. También hoy saldrá a pista Facundo Bustos, quien saldrá a pista con la Clase 3 con un Toyota Corolla, atendido por el ZP Sport. La clasificación de la Clase 3 se podrá ver por Deportv desde las 15. Las finales tendrán lugar el domingo al mediodía y se podrán ver por la TV Pública.