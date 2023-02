Cande Ruggeri y su confesión maternal

sábado 18 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Cande Ruggeri contó como vive a un mes del nacimiento de su hija. ”Día de colapso mental”, describió en la serie de historias donde contó: “Ahora les voy a ser sincera, en este momento estoy bien, pero hoy a la mañana colapsó mamá. Hoy tenía una resonancia magnética por mi coxis, que saben que me lo luxé en el parto y me duele bastante. Y me daba mucha cosa por Vita porque tenía que dejarla afuera 20, 30, 40 minutos, lo que durara la resonancia. Y colapsé. Creo que no soy relajada”, remarcó y siguió: “Yo pensé que iba a ser relajada y no. Me está pasando que siento que es muy chiquitita todavía y no sé cuándo voy a empezar a retomar mi vida”, se sinceró.“Del otro lado seguro hay muchas mujeres identificándose con esto. Y no está mal, cada una tiene que tener sus tiempos y respetarse”, cerró.