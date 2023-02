Guillermo Francella celebró su cumpleaños en el teatro y cenó con sus compañeros y su familia

sábado 18 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Guillermo Francella celebró su cumpleaños número 68 años rodeado de sus colegas y sus seres queridos. El actor festejó trabajando en el escenario del teatro Gran Rex, donde protagoniza la exitosa comedia Casados con hijos junto a Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi.

Luego de finalizar la función teatral en la calle Corrientes, homenajearon al artista con una gran fiesta en un restaurante. En las redes sociales, sus compañeros de elenco compartieron imágenes y videos de esta celebración. “Hermosa noche. Feliz cumple Guille, te queremos”, escribió la esposa de Michael Bublé en su cuenta oficial de Instagram.

También participaron en la celebración, los hijos de Francella, Nicolás y Yoyi, así como también el marido de Flor Peña, Ramiro Ponce de León. De esta manera, todos pasaron una noche inolvidable en la que se deleitaron con ricos platos y brindaron por Guillermo.

Por otra parte, recientemente el actor fue noticia por un incidente en la salida del teatro Gran Rex. Desde la cuenta de Twitter El Ejercito de LAM, compartieron un video en el que se puede ver cuando una mujer quiere evitar que avance al auto que trasladaba a Guillermo a su domicilio.

En la filmación también se observa como la joven le lanzó patadas y manotazos a la Policía que intentaba apaciguar la situación. El tenso momento generó la desesperación de todos los presentes y terminó con los gritos de esta persona hacia los efectivos de la Ciudad de Buenos Aires.

“Anoche se puso una chica enfrente del auto y no podíamos avanzar. Teníamos miedo también de pisar un pie o algo... entonces la policía la quiso correr, la chica se resistió y fue todo un proceso desde Suipacha hasta Esmeralda de resistencia”, explicó Guillermo en un mensaje grabado que le envió a la periodista Laura Ubfal y fue emitido en Intrusos. Y precisó: “La chica no aceptaba que la toquen y la policía intentaba correrla para que nosotros pudiéramos avanzar porque la gente siempre tiene un comportamiento fantástico y la policía nos ayuda muchísimo a poder transitar esos 100 metros, fue un momento incómodo, pero nada me ha sucedió a mi”.

ambién una mujer que había estado presente en el momento del incidente se había referido a lo sucedido y dado una versión muy similar a la del actor. “¡Hola! Yo estuve ahí y no fue de esa manera... La chica estaba obviamente muy fuera de sí, pero intentó acercarse para sacarse una foto con Francella, pero los policías le pegaron y ahí se desató el caos... No fue un ataque a Francella porque sólo hubo aplausos para él”, había aclarado en redes sociales.

Por otra parte, cabe recordar que con la conexión y mística intacta como hace 17 años, en enero se estrenó la versión teatral de Casados con Hijos en el Gran Rex con mucho éxito. El popular espectáculo se convirtió en el más taquillero de la cartelera porteña, según el ranking que elabora AADET.

Casados con Hijos es una adaptación de la serie americana Married with children de Sony Pictures Entertainment que cuenta con la dirección de Guillermo Francella y libros de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, la misma dupla responsable de los guiones de la ficción de Telefe. El show es producción de Telefe, una marca propiedad de Paramount y RGB Entertainment.