“Ya no llego al próximo Mundial, mi objetivo es la Copa América”

sábado 18 de febrero de 2023 | 6:01hs.

El rosarino Ángel Di María, pieza clave del título en Qatar 2022, dijo que no llegará al próximo Mundial y que apunta a la Copa América 2024 en los Estados Unidos, mientras negocia su continuidad en laJuventus de Italia.

“Ya no llego al Mundial que viene pero mi objetivo es estar a la altura para ser parte de la próxima Copa América”, avisó Di María, de 35 años.

“Lionel (Messi) tiene que estar en el Mundial como sea, es el mejor de la historia y es nuestro. Para mi generación es el mejor de la historia, a Diego (Maradona) lo amo y le debo mucho porque me bancó cuando otros no me querían. Hubiera sido hermoso que esté en Qatar”, explicó.

Di María sostuvo que para estar en los Estados Unidos el año que viene se deberá quedar en Europa porque Lionel Scaloni si no te ve ‘bien en el momento no te llama’”.

El entrenador convoca al que ve en “un alto nivel” y lo mismo sucede para “cada partido”, por lo que dejó de lado la vuelta inmediata a Rosario Central, a pesar de las intenciones de los directivos rosarinos.

“No me cayeron muy bien las declaraciones de la vicepresidenta, Carolina Cristinziano, porque me usan con fines políticos, ilusionan a la gente y generan malestar con uno”, tiró Di María sobre las palabras de la dirigenta canalla.

Es que Cristinziano declaró que este es “el año” para la vuelta de Di María a Central pero los dirigentes no hablaron con el protagonista.