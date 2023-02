Detectan chikungunya en la provincia e instan a reforzar la prevención

sábado 18 de febrero de 2023 | 6:07hs.

Por primera vez en su historia, Misiones diagnosticó contagios de chikungunya. Se trata de cuatro pacientes que contrajeron el virus tras ser picados por un mosquito Aedes aegypti infectado, el mismo vector que transmite el dengue, la fiebre amarilla y el zika.

La noticia fue confirmada ayer de manera oficial por el Ministerio de Salud provincial y activó las alarmas sanitarias locales.

Si bien era de esperarse que haya casos en la tierra colorada teniendo en cuenta la epidemia que existe desde hace semanas en Paraguay, la novedad igual impactó por la rápida expansión que está teniendo el virus hacia el sur del continente.

Los pacientes están distribuidos en Posadas y Puerto Iguazú. Los de la capital provincial son padre e hijo y tienen 43 y 5 años respectivamente.

En tanto, los enfermos de la Ciudad de las Cataratas son una mujer de 60 años y un hombre de 72 que no tienen relación entre sí.

El caso de la mujer fue el único en el que se pudo establecer un nexo epidemiológico, es decir, saber dónde se contagió.

Lo más llamativo de los posadeños es que informaron que no tuvieron viajes al exterior ni fuera de la provincia al menos diez días antes de presentar los primeros síntomas, por lo que serían considerados casos autóctonos y daría la pauta de que el virus ya circula en la ciudad.

Informadas las autoridades se inició un operativo de rastrillaje epidemiológico y se concretó un bloqueo sanitario en los domicilios y en las casas lindantes, esto consiste básicamente en fumigación, detección de recipientes que contengan agua y concientización hacia los vecinos.

“Todos los casos notificados fueron intervenidos por el equipo de Atención Primaria y Salud Ambiental (APS) y equipos municipales según protocolo del Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de evento de notificaciones obligatoria (ENO) 2022”, informó Salud Pública.

A su vez, la cartera sanitaria dijo en su parte epidemiológico difundido en el mediodía de ayer que entre el 1 de enero y ayer en Misiones se notificaron otros 36 casos sospechosos para chikungunya.

Sobre esa cifra total, 32 fueron descartados y cuatro confirmados. Además se sostuvo que en cada una de las sospechas y positivos se realizó la respectiva denuncia al Sistema Integrado de Información Sanitario Argentina (Sisa).

Respecto al caso de Posadas, este medio tuvo la oportunidad de dialogar con el paciente, quien contó el paso a paso hasta llegar al diagnóstico.

El hombre de 43 años prefirió que su nombre y el de su hijo se mantuvieran en el anonimato, pero dijo que vive en la chacra 69, en inmediaciones a las avenidas San Martín y Blas Parera del barrio Rocamora.

En su charla con El Territorio el paciente contó que la prueba diagnóstica -que se hace con una extracción de sangre- se realizó en un laboratorio privado de Posadas el lunes 13 de febrero y la confirmación le llegó 24 horas después.

Los síntomas comenzaron el pasado domingo 12 a media mañana. “Tipo 9.30 empecé a sentir dolores articulares. Tengo algunas lesiones y pensé que tenía que ver con eso. Empecé a sentir decaimiento y fue muy rápido. Fuimos a comer a lo de mis padres y ya no me quería ni levantar. Fue empeorando. A la tardecita empecé con fiebre, a la noche empezó mi hijo con fiebre. Ahí los dolores eran horribles. Me acosté a dormir. El solo hecho de dar la vuelta en la cama era una tortura. Parecía una persona de 100 años”, detalló el afectado.

El lunes a la mañana acudieron a la guardia de un sanatorio privado. Lo dejaron internado, con suero y paracetamol y le realizaron un test de dengue. Por recomendación de una amiga de la familia, consultaron a un médico externo y el especialista les recomendó también el test de chikungunya.

“Pregunté al médico de guardia y me dijo que no había serología para hacer ese estudio ahí. Averigüé con un contacto en un laboratorio y me dijeron que lo hacía pero lo tenía que pedir el médico de guardia. Volví a consultar y me dieron el alta. Finalmente mi hijo y yo nos hicimos el test y dimos positivo los dos”, recordó y mostró su diagnóstico.

El paciente de 43 años se hizo sólo el test de chikungunya porque ya le habían hecho el de dengue; su hijo en cambio se realizó un testeo completo para zika, dengue y chikungunya. El costo fue de 8.500 y 15.000 pesos, respectivamente.

Recién ayer en la zona donde viven el afectado y su hijo se hizo un bloque sanitario y fumigación.

“Lo que me importa transmitir es que es autóctono, que la gente pueda tener en claro cuales son los síntomas: mucho dolor articular, es inhabilitante, fiebre, dolor de cabeza y decaimiento”, explicó sobre lo que le pasó.

Y siguió: “A mi hijo también, tiene 5 años y él tardó más en desarrollar el dolor, pero al segundo día empeoró y llegó el momento en que él no se levantaba, no podía caminar, teníamos que levantarlo y le dolía al moverle”.

“Hay que hacer el test. Que insistan, que el test está en 24 horas. No tomar diclofenac ni ibuprofeno, porque estos virus te dejan el hígado débil. Y si van a un médico y le dicen que lo único es paracetamol y reposo, que se vayan a otro médico porque si seguía ahí iba a estar retrocioéndome de dolor”, finalizó el hombre, que actualmente se recupera en su vivienda con su hijo.



En cifras

$15.000

Lo que pagó el paciente en un por el test de chikungunya y dengue realizado a su hijo. Él, en tanto, pagó $8.500 sólo para el test de chikungunya.

