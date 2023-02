Vuelve a escalar el conflicto de los bomberos voluntarios de Candelaria

viernes 17 de febrero de 2023 | 17:46hs.

El cuartel de bomberos voluntarios de Candelaria viene atravesando una crisis que data de aproximadamente 18 meses, o más. Esa crisis por diferencias entre la comisión directiva y el cuerpo activo tuvo un pico en mayo del año pasado cuando los integrantes de cuartel recurrieron a un acuartelamiento para exigir la renuncia de la jefa de aquel entonces, la bombero Ramona Blanco, quien también presidía la comisión directiva.

La protesta del los voluntarios duró varios días hasta apartar a Blanco de la jefatura de la institución quien quedó como presidente de la comisión hasta que se realizó una asamblea el 25 de noviembre pasado y se eligieron nuevas autoridades siendo la vecina Flora Coronel elegida como presidente de la comisión, quien renunció al poco tiempo por no estar de acuerdo con ciertas situaciones.

La renuncia de Coronel fue lamentada por el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia Waldemar Laumann cuando fue consultado por este medio. Laumann dijo “lamento que la presidente electa por asamblea haya tenido que renunciar a su cargo y todo eso se da en un marco de parte del cuartel que no acata lo que dictaminan las leyes bomberiles tanto provincial y nacional. No tenemos información alguna sobre lo que ocurre en el cuartel porque los rebeldes que están ahí no entienden que deben dejar el capricho y acatar lo que dice la ley. Esas actitudes perjudican a una institución que venía realizando las cosas muy bien” indicó hace un par de semanas Laumann.

Tras la información de la renuncia de varios integrantes del cuerpo activo El Territorio consultó a Ramona Blanco, presidente de la comisión directivaactual por lo sucedido en estos días. Blanco volvió aasumir el cargo tras la renuncia de Coronel, y dijo “el cuartel está trabajando, solo dos bomberos han presentado la renuncia y algunos aspirantes". Además explicó que "en el cuartel se está trabajando con los demás, que son 5 bomberos activos, 3 bomberos en reserva y 4 aspirantes. Es decir que tanto la comisión como cuerpo activo estamos trabajando".

Sobre lo que disparo la renuncia de los miembros de cuartel, Blanco informó que "se pidió la baja de los integrantes que estaban en insubordinación e impedían el buen funcionamiento del cuartel. Ellos no aceptaron al nuevo jefe, e hicieron lo que quisieron. No brindaban ninguna información sobre lo que estaban realizando en el cuartel".

Blanco explicó que "cuando el jefe electo, Ramón Agustín Arriola, fue a asumir su cargo el grupo de disidentes le cerraron las puertas, cuando ellos deben seguir una orden, una disciplina que se imparte desde la comisión directiva y eso ellos no lo han hecho. Ellos tienen sus derechos y obligaciones pero ese grupo quería imponer derechos sin cumplir obligaciones”.

En tanto este medio consultó al jefe del cuartel Ramón Agustín Arriola. quien comento que “es una pena lo que ocurrió, son dos los bomberos que renunciaron y 4 aspirantes, pero los aspirantes no tienen la culpa ya que mucho no conocen sobre el funcionamiento del cuerpo y solo fueron arrastrados por ese pequeño grupo. Hoy empezamos de nuevo, estamos trabajando mucho en limpieza del cuartel ya que estaba todo desordenado y sucio. Ahora debemos hacer un relevamiento sobre lo que hay, que sirve y que no, hay problemas con la autobomba, pero ya se iniciaron los trámites de arreglos".

Y agregó que "son más de 8 meses que no permitían el ingreso. Encontré los trajes todos sucios, que estamos lavando, El camión pierde agua por todos lados, ya hicimos turno con el taller para llevarlo a arreglar, hay que arreglar y reparar muchas cosas y desmiento que hayan renunciado todos, solo son dos y 4 aspirantes.” Dijo el jefe del cuerpo activo". En tanto que los renunciantes no emitieron opinión alguna al ser consultados por El Territorio.