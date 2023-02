En Misiones detectan unos 60 casos de cáncer infantil al año

viernes 17 de febrero de 2023 | 6:04hs.

Según el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (Roha) en Misiones se diagnostican entre 50 y 60 casos anuales de cáncer infantil. Los datos se dieron a conocer esta semana en el marco del día de esta enfermedad que se conmemoró el miércoles último, como cada 15 de febrero.

En esa línea, el médico oncólogo infantil Fernando Aníbal González Villán, responsable del Servicio de Oncología del Hospital Pediátrico de Posadas, contó: “Actualmente tenemos 60 pacientes en tratamiento” y destacó que por mes se registran entre 150 a 180 consultas en el servicio.

En cuanto a los tipos de cáncer que más se diagnostican en la provincia, González Villán explicó que: “son las leucemias, tumores del sistema nervioso central y linfomas, con una tasa de mortalidad del 20 al 30%, pero el porcentaje de sobrevida a 5 años es del 80%”.

A su vez, el especialista sostuvo: “el cáncer infantil con un diagnóstico precoz y con un tratamiento oportuno se puede curar”.

Por otro lado, el trabajador de la salud se refirió a los síntomas que deben alertar a los padres y explicó que estos, al encontrarlos, tienen que actuar inmediatamente para que su detección pueda ser precoz.

“En caso de una sospecha en primer lugar se debe consultar al pediatra de cabecera y hacer los controles necesarios en los niños”, dijo y agregó que algunos de los signos de alarma a tener en cuenta son: fiebre de más de siete días que no baje con antitérmicos comunes, petequias (pequeños puntos en la piel similar a una picadura de mosquito) en todo el cuerpo, hematomas en lugares no comunes, dolores en las piernas que despierten a los niños y no ceden con analgésicos comunes, dolores de cabeza que no calman, vómitos persistentes, bultos en el cuello o alguna otra parte del cuerpo y ganglios grandes que no se van con tratamientos.

El galeno además contó que el servicio de salud que conduce está compuesto por un sólido equipo de profesionales entre los que están un hematooncólogo y una hematóloga infantil; una médica pediatra orientada a clínica oncológica, una técnica extraccionista y siete enfermeros especializados en oncología y completan el equipo dos secretarias.

Sobre el recurso mobiliario dijo que están equipados con seis camas, seis sillones y dos habitaciones de aislamiento para los pacientes que hacen quimioterapia entre tres y cinco días.

También cuentan con una trabajadora social y una médica especialista en cuidados paliativos.

En el mundo cada 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil, se conmemoró esta fecha por primera vez en el año 2002 con la intención de sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de esta problemática y la necesidad de que cada niño reciba la mejor atención médica y psicológica; apoyándose en la premisa de que el cáncer infantil es curable con un diagnóstico temprano, disponibilidad y acceso a tratamientos y cuidados apropiados oportunamente.



Un pilar más en el camino a la sanación

Luego de 15 años de subsistir a pulmón, la Asociación Civil Creación, que se dedica a ayudar a niños con cáncer y enfermedades en la sangre en Misiones, tiene desde 2019 su sede propia en calle Félix Bogado 1144 casi avenida Marconi de Posadas. Los pequeños enfermos deben atravesar tratamientos de entre dos a ocho años en promedio. Así, principalmente para quienes son del interior de la provincia y deben acudir hasta Posadas para tratarse, Creación se erige como un pilar más en la búsqueda de la curación. “Ellos van a la mañana temprano al hospital a sacarse sangre o hacerse los estudios y nosotros, que estamos a tres cuadras del hospital Pediátrico, le damos de desayunar a los chicos, a los padres. Acá los niños se distienden porque es un ambiente lúdico, lleno de colores, cosa de que el chico pueda estar tranquilo hasta volver al hospital”, habían explicado desde la asociación civil donde también trabajan con peluqueros en la confección de pelucas.