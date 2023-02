Detuvieron a sospechoso de abusar de sus hijastras y amenazar a su ex

viernes 17 de febrero de 2023 | 6:03hs.

“Te voy a hacer mierda, te voy a tocar donde más te duele con tus padres y tus hijas. Yo sé cómo entrar en la casa de tus papás, yo tengo todo el tiempo del mundo para hacerte lo que quiero”.

Esta y otras amenazas fueron lanzadas por un hombre hacia su ex pareja y su familia mediante audios y mensajes de WhatsApp que fueron entregados a la Policía a fines de diciembre pasado.

La víctima precisó que convivió dos años y medio y tuvo un hijo con el agresor; mientras que de una relación previa tiene tres hijas de 14, 12 y 9 años.

“A mí siempre me maltrató, pero cuando empezó a maltratar a mis hijas dije basta. Después me contaron que las manoseaba e hice la denuncia. Durante un mes y medio vivimos con mucho miedo porque se escapó a Buenos Aires, pero gracias a Dios ya lo agarraron y espero que pague todo el daño que hizo”, remarcó K. G. (35).

Incluso, estando prófugo el implicado nunca dejó de hostigar a la víctima a través de las redes sociales: “Denunciame las veces que quieras, no le tengo miedo a la Policía”, escribió.

Pero de poco le sirvieron las palabras, ya que el último domingo personal de la Unidad Regional II procedió a la detención de Víctor Hugo S. (41), quien se hallaba escondido en casa de su hermana en el barrio Aeroclub de Oberá.

Además de hostigar a su ex, Hugo S., también amenazaba a la patrona de la mujer.

Según los investigadores, a mediados de la semana pasada el sospechoso regresó de Buenos Aires y buscó refugio con su familiar.

En tanto, tareas encubiertas permitieron confirmar su paradero actual y se logró su captura.

Al notar la presencia policial el implicado trató de huir a pie, pero fue alcanzado a los pocos metros y ahora deberá responder por la grave acusación en su contra.

Grave acusación

Además de las denuncias por amenazas y abuso sexual, fuentes del caso precisaron que Víctor Hugo S. posee un amplio prontuario por delitos contra la propiedad. Su “especialidad” son los hurtos y robos con escalamiento.

Con relación a la acusación de su ex, en diálogo con El Territorio la mujer precisó que a fines de noviembre lo denunció por amenazas, ya que estaban separados pero la seguía hostigando.

En ese contexto, una de sus hijas le contó que el implicado la manoseaba, lo que fue un cimbronazo para ella. Para peor, luego otra le mencionó lo mismo.

Y era tal la impunidad con que se manejaba el acusado, que también amenazaba a la patrona de su ex y a su familia.

“Yo estaba trabajando y llegó mi ex amenazándome. Me dijo: ‘Levantá ya la denuncia que me hiciste, te doy tiempo hasta el lunes. Yo no fui notificado de nada, pero sé que hiciste. Te voy a hacer mierda, te voy a tocar donde más te duele con tus padres y tus hijas. Yo sé cómo entrar en la casa de tus papás, yo tengo todo el tiempo del mundo para hacerte lo que quiero’. Y así todo el tiempo”, recordó.

Ante el constante hostigamiento, K. G. radicó varias denuncias, al tiempo que el acusado insistía en que no tenía temor de la autoridad.

Al respecto, comentó que “cuando le decía que lo iba a denunciar, me respondía ‘yo caigo preso y cuando salga te voy a matar. Voy a prender fuego tu casa, vendo mi auto y pago un abogado. En ningún juzgado me voy a presentar’. Decía eso, pero después se escapó a Buenos Aires”.

En otra amenaza de la que hay registro, escribió: “Vas a desaparecer como Mario Golemba. No me tengas miedo si no querés, vos fijate”.

Amplio prontuario

Pero contrario a lo que tal vez especulaba el acusado, la Policía estuvo tras sus pasos y en primera instancia se determinó que había escapado a Buenos Aires.

De todas formas, luego de mantenerse prófugo cerca de un mes y medio, a mediados de la semana pasada vecinos del barrio Aeroclub alertados de la situación informaron que volvieron a verlo por la zona, lo que derivó en la detención del domingo.

Tras ser revisado por el médico policial en turno, el acusado fue alojado en sede policial por disposición del Juzgado de Instrucción Dos. Asimismo, al cotejar la base de datos de la División Investigaciones de la Unidad Regional II se estableció que Víctor Hugo S. posee un amplio prontuario por delitos contra la propiedad y contra las personas.

A las causas de abuso sexual simple y amenazas de muerte, también estaría identificado en al menos tres hechos de hurto y robo con escalamiento. En tal sentido, un vocero del caso indicó que se lo vincula al robo de carpas y equipamiento de camiones, entre otros hechos.