‘Soy Leyenda 2’ redobla la apuesta con una decisión sin precedentes

viernes 17 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Ha pasado más de una década desde que el éxito de Will Smith, Soy leyenda, se estrenó en los cines, y por cómo se ha visto recientemente, en su reestructuración, Warner Bros está desarrollando proyectos que hayan probado la popularidad y ahí aparece una secuela de esta película. Smith regresaría para el anticipado film en el que además sería el productor.

A esta nueva aventura se le unirá el actor Michael B. Jordan (Pantera negra), quien también producirá el próximo largometraje. Se dio a conocer que Akiva Goldsman, quien adaptó la novela de Richard Matheson de 1954 en 2007, también regresa para escribir la segunda parte de la trama.

Ahora además se confirmó que Soy Leyenda 2 usará el final alternativo de la primera como base.

En una entrevista a Akiva Goldsman, el medio Deadline ha conseguido sonsacarle varios detalles clave de Soy Leyenda 2. Goldsman es un guionista y director de cine que volverá a colaborar junto con su compañía Weed Road con Warner Bros. Goldsman comentaba que uno de sus próximos proyectos es la secuela de Soy Leyenda con Will Smith y Michael B. Jordan.

Soy Leyenda fue estrenada en 2007 y recaudó la friolera de 585 millones de dólares en todo el mundo. Según Akiva Goldsman, director, la secuela tiene lugar varias décadas después de la primera parte. En la entrevista, Goldsman confiesa ser seguidor de la serie The Last of Us de HBO; concretamente destaca la belleza del mundo veinte o treinta años después de un evento apocalíptico. “¿Sabes cuando la Tierra reclama su territorio de nuevo? Hay algo de belleza en el hecho de que el hombre no sea el foco principal”, comentaba.

Michael B. Jordan se suma a Will Smith en esta nueva aventura.

“Esto se plasmará en nuestra versión de Nueva York. Aún no sé si subirán el Empire Estate, pero las posibilidades son infinitas. Nos queremos centrar más en el libro de Richard Matheson y en el final alternativo de la primera película en lugar de en el normal”, continuaba Goldsman. También comentaba que Soy Leyenda 2 será más fiel al libro y al tema de que el hombre deja de ser la especie dominante en el planeta.

En Soy Leyenda (2007), un intento fallido de crear una cura para el cancer termina erradicando a la mayor parte de la humanidad, dejando solo a unos pocos supervivientes... y a muchos pobres desgraciados convertidos en una especie de híbrido entre vampiro y zombi llamados darkseekers en inglés. El personaje de Will Smith, Robert Neville, es un virólogo que se dedica a capturar a estos seres en la devastada ciudad de Nueva York con la intención de estudiarlos y crear una cura.

En el final original, Neville se inmolaba junto a un grupo de estas criaturas para asegurarse de que otros supervivientes escapasen con la cura que creó. En el final alternativo, más fiel a la novela de Richard Matheson, Neville se ve acorralado por el líder de un grupo de los darkseekers, que reclama a su pareja, a quien el virólogo ha capturado con tal de intentar buscar la tan ansiada cura. Tras entender que los caníbales pueden comunicarse, Neville libera a la cautiva, quien regresa con su otra mitad. El personaje de Will Smith comprende en este preciso instante que se ha convertido en una especie de hombre del saco para las criaturas. Se disculpa y estas se marchan, perdonándole la vida. Y es precisamente este final alternativo el que la secuela usará como punto de partida, ya que en el original el personaje de Will Smith moría.

Soy Leyenda 2 se anunció oficialmente el pasado 4 de marzo de 2022, momento a partir del cual también comenzó a estar en desarrollo. Aún no tiene fecha de estreno.