Cuestionaron la audiencia pública de DPEC realizada en Concepción

jueves 16 de febrero de 2023 | 17:08hs.

Nelsón Fernando Veas Oyarso, presidente y representante de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la provincia de Corrientes contó en LRA 12 lo sucedido en la audiencia pública realizada ayer 15 de febrero en la localidad correntina de Concepción (a 189 kilómetros de la capital provincial), para tratar un nuevo cuadro tarifario que aplicará la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC). Veas Oyarso relató que “lo hicieron en un club social de manera muy precaria. Concepción es una ciudad pequeña, alejada, donde no hay una gran cantidad de personas, pero nosotros, al menos nuestra presentación, fue bastante dura en el sentido institucional”.

"Nosotros lógicamente rechazamos el pretendido aumento de la tarifa y por primera vez pusieron, no el cuadro tarifario, los cuadros tarifarios del año 2023 y 2024" aseveró Oyarso. “En primer lugar eso no se puede hacer, es ilegal, se los expliqué y se los dejé por escrito. Esta gente no tiene la bola de cristal, ni son futurólogos. Cómo van a saber la tarifa del año 2024 cuando estamos en un año electoral, con posiblemente cambio de gobierno, no sabemos quién va a asumir, hay muchas cosas que no sabemos… Cómo ellos en esta audiencia pública pretendían que se aprueben tarifas del año 2023 y 2024… Un disparate, algo inadmisible, que solamente lo hacen a efectos de evitar las audiencias públicas, porque eso es lo que les molesta. Con ese criterio, podrían hacerlo hasta el año 30” expresó ofuscado.

En este sentido, el referente de Usuarios y Consumidores dijo: “Planteamos que la audiencia, por muchas irregularidades, es de nulidad absoluta. La DPEC desde el año 1993 está intervenida, hace 30 años. Es algo que no se puede creer que ninguna autoridad haya hecho algo. ¿Qué dice la ley de intervención? Que son 90 días, prorrogables por otros 90 días. O sea que tampoco tiene legitimación el actual interventor, es una autoridad ilegítima para nosotros.

Tarifas

Veas Oyarso contó el cuadro tarifario presentado: “Del 2022 al 2023 solamente en el cargo fijo de 1025 pasan a 1450. O sea, aumenta casi un 45%. Pero del 2023 al 2024 saltan a 2300, es decir, casi un 70%. Se imaginan, con las boletas que están viniendo ahora, que la gente se queja, y las que van a venir, porque van a empezar a llegar las del consumo de enero y febrero, se van a agarrar la cabeza”.

Contó además que había un grupo de mujeres que llegó, que mostraba las boletas, “y algunas les gritaban ‘chorros’, ‘ladrones’, tuvo que llegar más policías porque el clima se comenzaba a caldear, porque la gente está harta de recibir boletas con un servicio pésimo. El cargo fijo más alto del país lo tiene Corrientes. El boleto urbano más alto del país, Corrientes”, lamentó.