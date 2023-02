Misioneros víctimas de amenazas de ciudadanos paraguayos en la fila para pasar el puente Posadas-Encarnación

jueves 16 de febrero de 2023 | 15:10hs.

Momentos de mucha tensión se vivieron en la jornada de este jueves en la fila para cruzar de Posadas a Encarnación por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Es que un grupo de personas del interior de la provincia de Misiones denunció que ciudadanos de origen paraguayos se adelantaron en la fila, los increparon y amenazaron luego de que los demás automovilistas les pidieran que respeten la fila.

Según señalaron los denunciantes, este tipo episodio se repitió durante varios momentos de la mañana.

Una de las personas que fue víctima de amenazas por parte de un grupo de paraguayos es José P., quien en diálogo con El Territorio dijo "es indignante que se sientan con más derechos que los argentinos, se juntan un grupo de ciudadanos paraguayos, atraviesa uno el auto y permite pasar a alrededor de 10 autos con patente paraguaya y uno de Argentina y cuando uno trata de hablarle sobre el respeto por el lugar en la fila increpan y amenazan de manera muy fea”, manifestó el ciudadano.

Asimismo denunció que en el lugar “había un solo inspector que no hacía nada, fuimos varios los que empezamos a reclamar y nos empezaron a filmar y sacar fotos mientras nos decían que cuando cruzábamos y estábamos en tierra paraguayas nos iban a agarrar, es una situación muy incómoda e injusta, las autoridades deben controlar eso antes que pase algo grave".

En tanto que otra de las personas increpada fue Analía R. quien expresó "creo que es una falta de respeto absoluta lo que hacen ya que si nosotros les hiciéramos eso no quiero imaginar lo que pasaría, pasa lo mismo cuando vienen a comprar a los mayoristas de Posadas, se creen dueños de todo, insultan, no respetan nada. Respecto a lo que ocurre en el puente que nos atraviesan sus vehículos para dejar que se adelanten sus compatriotas sin derecho alguno creemos que las autoridades competentes deberán buscar una solución, poner a Gendarmería que controle o disponer de una fila solo para argentinos y una para paraguayos, no es justo que vivamos esas penosas situaciones, no respetan mujeres, niños nada, si uno trata de hacer valer sus derechos entran a amenazarte”.

Por su parte, un remisero manifestó que los ciudadanos paraguayos "quieren meter miedo, a mí me pasó que los increpé por lo que hacían y me amenazaron, cuando crucé estaban esperando del lado paraguayo y me intimidaron señalando con el dedo diciendo que nunca más me meta con ellos y cosas irrepetibles. No sabemos dónde denunciar necesitamos que nos respeten como nosotros los respetamos".