Unos 100 atletas comenzaron la temporada 2023 en el Centro de Alto Rendimiento de Eldorado

jueves 16 de febrero de 2023 | 14:00hs.

El Centro de Alto Rendimiento Eldorado vive a pleno su temporada de entrenamientos 2023 con alrededor de 100 atletas que se preparan para competencias de un nivel superior. Recordamos que el CAREM, es un espacio creado con el objetivo de desarrollar al máximo el potencial de los atletas acompañando el crecimiento con proyección de cara a una nueva temporada de encuentros y competencias.

Los deportistas eldoradenses cuentan con un equipo multidisciplinario, en el Polideportivo Municipal "Héctor Hugo Ligorria" del kilómetro 9, donde desde los primeros días de febrero llevan adelante charlas nutricionales sobre la importancia de la alimentación saludable en el deporte. Además, se encuentran trabajando en la parte regenerativa con los correspondientes entrenamientos a cargo de profesionales idóneos. Desde la municipalidad de Eldorado fortalecen el apoyo a los jóvenes que representan a la localidad, brindando las becas deportivas municipales, la contención y el asesoramiento, que brinda las herramientas necesarias para que cada atleta obtenga su mayor rendimiento.

Ezequiel Villordo, es un joven oriundo de Eldorado, forma parte del CAREM donde se desempeña en la disciplina de marcha, “para mí que vivo en un barrio alejado poder tener la posibilidad de concurrir de lunes a viernes con un equipo de profesionales que nos entrenan, cuidan y guían en el deporte es muy importante. Soy uno de los que tiene la beca deportiva y me ayudo a que pueda entrenar y en el 2022 me dio la posibilidad de salir Deportista del Año en la Fiesta del Deporte en Eldorado.” Para culminar el joven deportista agrego, “año tras año cada uno de los que integramos el CAREM tenemos como objetivo mejorar nuestras marcas y representar de la mejor manera a la localidad, provincia y porque no representar a la Argentina.”