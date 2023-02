Doble parricidio: el tío complicó al único acusado

jueves 16 de febrero de 2023 | 6:05hs.

La segunda jornada del debate oral que se realiza desde el martes en el Tribunal Penal Uno de Eldorado por el asesinato de la pareja de agricultores de Comandante Andresito, Hilario Kirschner (61) y su esposa Mirta Sachser (54), investigación que tiene como único imputado al hijo del matrimonio, Alejandro Daniel Kirschner (24), tuvo ayer la declaración de otros seis testigos.

Uno de los aportes más importantes fue el de Reinaldo Kirschner, hermano del agricultor asesinado y a su vez tío del imputado quien se mostró muy dolido por lo ocurrido y reconoció que aún no supera lo sucedido con su familiar.

Un aspecto clave que narró ante los miembros del tribunal tuvo que ver con episodios de violencia que el acusado ejercía sobre su padre. Comentó que por los dichos de su propio hermano estaba al tanto de que el acusado había golpeado en varias oportunidades al agricultor y que esto, en los meses previos al doble crimen, sembró mucha preocupación en el matrimonio.

Incluso le reconocieron al testigo que la pareja tenía mucho miedo de lo que podía hacerles el joven.

Además, sostuvo que su familiar tenía una mala relación con su progenitor porque no accedía a los pedidos de su padre para que estudie una carrera o trabaje con él en su chacra.

A su vez, Kirschner comentó que también estaba al tanto de que su sobrino consumía drogas, aunque según él solamente marihuana.

Por otro lado, comentó que él recibió amenazas de desconocidos, aunque nunca pudo confirmar si estas intimidaciones venían del imputado o de algún allegado a él.

Por último, resaltó que su hermano siempre fue una persona muy honesta y trabajadora. Y narró a los presentes en la sala que tanto él como su hermano, a base de mucho esfuerzo y trabajo, lograron asentarse en Andresito en la década de los 80.

Pedía dinero

Otro familiar de las víctimas y del acusado que declaró en la jornada de ayer fue Héctor Kirchsner, hermano del imputado y cuyo testimonio debía escucharse en la primera jornada del juicio, aunque luego tuvo que posponerse por la extensa declaración que dio el imputado.

El testigo contó que tuvo que regresar a la provincia con su pareja luego de vivir un tiempo en Rosario y al enterarse de la muerte de sus padres.

Al no estar en la provincia al momento del doble asesinato no supo aportar muchos datos en relación al hecho en sí, aunque si reconoció que estaba al tanto que la relación entre su hermano y su padre no era buena.

También puso sobre la mesa la adicción a las drogas del imputado y remarcó que los problemas entre sus familiares eran por lo general por dinero. Remarcó que su hermano solía pedirle constantemente sumas de dinero a su padre y que el uso de la camioneta de la familia también era constante motivo de discusión entre ellos.

El tatuador

Ya a media mañana, le tocó el turno de atestiguar a Eugenio Álvez Do Nacimiento, conocido tatuador de Andresito y que tenía vínculo cercano con el imputado al momento del hecho.

El testigo contó que en una oportunidad el acusado le empeñó un teléfono celular ya que necesitaba urgente dinero en efectivo. Y añadió que el joven jamás volvió a devolver el dinero y mucho menos a retirar su aparato.

Por ello, luego de tomar conocimiento del crimen, el tatuador decidió entregar voluntariamente el celular a los pesquisas.

Otro de los declarantes en el debate fue Luis Andrés Sapiaginski, vecino del acusado, quien fue una de las personas que estuvo con el encartado la tarde previa al hecho.

El hombre sostuvo que Alejandro Kirschner estuvo esa jornada unos 40 minutos en su casa hasta que le pidió a su amigo que lo llevara hasta el centro porque debía encontrarse con una mujer. Y que desde ese momento no supo más nada del acusado.

Más allá de aclarar su vínculo con el encartado, Sapiaginski apuntó contra el testigo Do Nacimiento ya que acusó al tatuador de ser uno de los vendedores de droga de la localidad.

En tanto que los otros dos relatos que se escucharon en la mañana de ayer fueron los de Ubaldo Bautista y Aldo Rodríguez. Se trata de un vecino de los Kirchsner y un efectivo de la Policía de Misiones, respectivamente.

Hoy el juicio continuará desde las 8.30 con el relato de otros seis testigos.

A su vez, el tribunal recibió la notificación formal de que la hermana de Mirta Sachser no podrá presentarse al debate porque afronta un tratamiento médico. Y que además, por pedido del fiscal Federico Rodríguez, se llame a comparecer a un nuevo testigo citado por dicha parte.