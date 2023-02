Argentina en emergencia sanitaria por gripe aviar

miércoles 15 de febrero de 2023 | 19:21hs.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó el contagio de gripe aviar (H5N1) de ejemplares de la especie ganso andino, tras recibir una alerta del personal de parques nacionales en una laguna de la provincia de Jujuy. Ante eso, se declaró la emergencia sanitaria por influenza aviar tras detectar el virus en esas aves silvestres del norte del país.

“Esto nos obliga a declarar la emergencia sanitaria en nuestro territorio”, anunció el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en rueda de prensa. El funcionario aclaró que el hallazgo “no nos tomó por sorpresa” debido al brote de influenza aviar que afecta a varios países del continente y que se propaga principalmente por la migración de aves silvestres de norte a sur de América, lo cual “hace muy difícil su control”.

Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Honduras, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Bolivia, Chile y, más recientemente, Uruguay reconocieron la presencia del virus en sus territorios. Bahillo confía en que Argentina pueda minimizar el impacto de la influenza aviar debido a que las granjas avícolas cuentan con normas de seguridad y requisitos de acceso estrictos.

“Nos permitimos en principio ser optimistas de que no nos estaría ingresando a sectores productivos”, afirmó el secretario de Agricultura. La influenza aviar no se transmite a los seres humanos por consumo de carne aviar o huevos. No obstante, se han detectado casos en personas por manipulación indebida. Ecuador confirmó a mediados de enero el contagio de una niña de nueve años que había tenido contacto con aves infectadas. En las aves, el virus tiene una alta mortalidad y ha provocado millonarias pérdidas en varios de los países afetados.

Hace escasos días, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la humanidad debe prepararse para una posible pandemia de gripe aviar humana. Según indicó el director general del organismo sanitario internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el virus H5N1 se ha propagado entre las aves de corral y las aves silvestres durante 25 años, pero recientemente se han detectado infecciones en visones, nutrias y leones marinos, por lo cual “deben ser vigilados de cerca”. Es decir que existe un riesgo de que la cepa circulante de gripe aviar salte desde las aves domésticas y silvestres a más poblaciones de mamíferos, incluyendo los seres humanos.

La gripe o influenza aviar es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves y que es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae. Algunos subtipos de virus de gripe aviar son de alta patogenicidad, principalmente por los subtipos (H5 y H7) del tipo A, causa una enfermedad grave en las aves que puede propagarse rápidamente, produciendo altas tasas de mortalidad en diferentes especies de aves, indican desde la OMS.

Desde 2003, este virus de influenza aviar y otros se han propagado desde Asia a Europa y África. En América, este virus se identificó por primera vez en aves domésticas y silvestres en diciembre de 2014, en los Estados Unidos.

Sacrificio de aves en Bolivia

Las autoridades sanitarias de Bolivia informaron que a finales de enero pasado miles de aves fueron sacrificadas tras detectarse un brote de gripe aviar en granjas de dos localidades en la región central de Cochabamba, que obligó a declarar el fin de semana una emergencia sanitaria por 120 días. “Se ha procedido a la eliminación de las aves para su posterior entierro sanitario y su limpieza y desinfección”, informó a la televisora estatal Bolivia TV el director ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Javier Suárez.

Suárez no precisó la cantidad de aves sacrificadas, pero su despacho informó la víspera que se contemplaba la eliminación de 142.200 pollos y un rastrillaje en la granjas cercanas. Suárez detalló que el brote se dio en granjas de las localidades de Sacaba y Quillacollo en Cochabamba, al este de La Paz. Dijo que se presume que el brote se debe a la migración de aves que se da a inicios de año. “Quillacollo ya está resuelto pero seguimos en la campaña”, añadió.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, informó que se detectó el brote de la influenza aviar tipo H5 después de que el 25 de enero se denunciara una mortandad de aves de granja en esas zonas del país. Mientras tanto, el vicepresidente de la Asociación Departamental de Avicultores, Iván Carrión, pidió a la población que no se alarme, ya que según aseguró la enfermedad estaba prevista. Países como Ecuador, Perú, Argentina también reportaron la influenza aviar, agregó.

Pero sus colegas avícolas han pedido una reunión de emergencia para evitar la propagación. La región central de Cochabamba es una de las más importantes en producción de pollo en Bolivia.