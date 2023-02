Reiteran pedido de recomposición salarial para municipales de Santo Tomé

miércoles 15 de febrero de 2023 | 21:30hs.

El secretario general de la CTA Corrientes y secretario de organización ATE Gonzalo Rubiola dijo en LRA 12 que "nuestra compañera delegada, en representación de los compañeros municipales afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado, efectivamente presentó una nota a mediados de enero donde pide una recomposición laboral que esté acorde a la inflación que hoy estamos viviendo todas y todos los argentinos".

Luego expresó "lo que estamos esperando es una respuesta que todavía no se ha efectivizado por parte del Ejecutivo Municipal, entonces vamos a reiterar este pedido porque es de suma urgencia".

En referencia a esta situación dijo "si no tenemos respuesta vamos a tener que hacer una asamblea resolutiva e informativa con los compañeros, y serán los compañeros los que resuelvan. Queremos que el Ejecutivo entienda que la necesidad es mucha, y necesitamos una respuesta urgente y los compañeros tienen miedo, empieza como un murmullo, pero después la realidad es otra, la plata no les alcanza. Sabemos que el reclamo es justo y que los municipios recaudan. Necesitamos una respuesta. No queremos ponerle el palo en la rueda, o que el sindicato esté queriendo hacer alguna jugada, no. Lo que queremos hacer es darle una mano. Al ser representante de los compañeros somos nosotros los que le mostramos que los compañeros están necesitando esto, se está poniendo fea la cosa, un kilo de carne está 1500 pesos y tenemos sueldos de 30, 35 mil pesos, no nos alcanza. Creemos que es sumamente necesario que se recomponga el salario municipal" expresó Rubiola.

Lamentó que “en gran parte del territorio provincial tenemos salarios muy bajos, contratos precarios, y se niegan a exigir el pase a planta permanente de los compañeros. Lo que pedimos es que se solucione esta cuestión urgente, que es el salario. Y después queremos una mesa de acuerdo, o de negociación, para discutir paritarias como comúnmente se llama. Es ahí donde tenemos que discutir como regularizamos el trabajo municipal”.