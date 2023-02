Este año comenzará a regir el nuevo régimen académico para la educación secundaria

miércoles 15 de febrero de 2023 | 15:20hs.

La vuelta a clases está cada vez más cerca, tras el acuerdo salarial que llegaron docentes y el gobierno provincial, quedó todo listo para que en dos semanas arranquen las clases en la tierra colorada.

En ese sentido, desde el Consejo de Educación dieron a conocer que entre otras cuestiones, el 22 de los docentes se presentarán en las instituciones educativas, comenzarán los curos nivelatorios y los alumnos que deben materias comenzarán a rendirlas; además indicaron que este año se pondrá en marcha el nuevo régimen académico para la educación secundaria que establece que los alumnos podrán pasar de año con el 60% de las materias aprobadas.

“Cuando hablamos de materias de adeudadas siempre hablamos del nivel secundario, que es el nivel más complejo en materia de resistencia o abandono de los estudios”, comenzó diciendo el Presidente del Consejo General de Educación Alberto Galarza.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Galarza dijo que “estamos terminando de definir con el subsecretario de Educación Técnica, las modificaciones que se van a plantear para la aprobación este del Ram por parte del Consejo. A partir de la presentación de los docentes comenzaremos con el proceso de exámenes, ahí lo que le pedimos a los a los estudiantes es que se inscriban y rindan, porque pasa entre la inscripción y el examen tenemos un 50% de excepción o sea se inscribe el 100% de los alumnos, pero rinden el 50%, entonces lo que queremos es que se rinda la totalidad de los inscriptos porque a partir de este año comienza a regir el nuevo régimen académico para la educación secundaria, la cual establece que se promociona o se pasa de año con el 60% de las materias aprobadas”, manifestó.

Asimismo explicó que la cantidad de materias para pasar de año variará dependiendo el colegió ya que algunas como un bachiller tiene 11 materias anuales. “Algunos colegios tienen 11, 15 o 16, es por ello que decimos el 60% de las materias aprobadas. El alumno de la secundaria como mucho deberá adeudar cuatro materias para poder pasar de año, el resto de las materias tendrá que regularizarla”.

Asimismo dijo que en caso de no llegar al 60% de aprobación se dará una instancia de recuperación, la cual será en el breve plazo.

“A partir de la aprobación del nuevo RAM, lo que propiciamos nosotros es que haya un acompañamiento permanente a los estudiantes como para que puedan regularizar su materia, es decir, no queremos tener una nueva pandemia de repitente. Queremos que los estudiantes puedan continuar en el sistema educativo, la educación secundaria es obligatoria, no es una decisión caprichosa, sino que la ley establece que es obligatoria, entonces queremos nosotros asegurar la trayectoria exitosa de los estudiantes, por eso que estamos tan enfocado en que los chicos es rindan sus materias, que la regularicen y aquellos que no la pudieron hacer en tiempo y forma que se le dé una instancia de acompañamiento pedagógico como para que puedan regularizar sus trayectorias escolares”.

Por otra parte, Galarza habló de la población estudiantil que posee la provincia de Misiones, e indicó que con cada arranque del ciclo lectivo, las ciudades comienzan a moverse de manera diferente.

“El sistema educativo es realmente muy grande, cuando se inician las clases, se ve en la calle aproximadamente 35 mil docentes que se movilizan en todos los niveles y modalidades y son un poco más de 400 mil estudiantes los que se movilizan, entre nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y los estudiantes de estudios superiores”, cerró.