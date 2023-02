Debaten actualización del precio oficial de la yerba

miércoles 15 de febrero de 2023 | 0:30hs.

El directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) inició ayer, en su sede de Posadas, la sesión de precios para determinar los nuevos valores de la hoja verde y de la yerba canchada para el período comprendido entre 1° de abril al 30 de septiembre del 2023. Tras la exposición de los diferentes sectores que integran el directorio (cosecheros, producción, secaderos, cooperativas, industria y gobiernos de Misiones y Corrientes, y de la Nación), los presentes acordaron pasar a un cuarto intermedio y continuar la sesión en fecha a definir. En el debate de precios, tanto desde el Inym, como desde la producción en los últimos años han compartido sus costos mínimos de producción por hectárea. A partir de los cuales se defienden nuevos valores para la materia prima. La ley 25.564 establece que los valores deben ser fijados por acuerdo unánime del directorio del instituto, y en caso de no lograrse, deben ser definidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. También se establece que los precios para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y el kilogramo de yerba canchada deben ser acordados dos veces al año por acuerdo unánime del Directorio del Inym.

Pocas ventas e incumplimientos

Según manifestaron recientemente integrantes del sector productivo en las últimas semanas hubo escaso movimiento de compra de yerba mate. Y en muchos casos hubo compradores que ofrecieron precios por debajo de los 70,08 pesos oficiales. En enero desde el sector productivo se justificó que habría una menor comercialización por la escasa brotación de plantaciones. Pero también se alertó que desde secaderos e industrias anticiparon que iniciarían las compras hacia marzo próximo, por contar con buenos stocks de 2022.

Intercosecha se paga desde hoy

La cuarta cuota del Programa Intercosecha se comenzará a pagar a partir de hoy. Dicha iniciativa fue creada en 2014 con el objetivo de brindar a los trabajadores del sector yerbatero una ayuda económica no remunerativa durante el receso estacional, por un período máximo de hasta cuatro meses. El Programa Intercosecha brinda una ayuda económica no remunerativa de $24.000 mensuales durante el receso estacional (por un período máximo de hasta cuatro meses). En Misiones está destinado a más de seis mil tareferos que están inactivos de noviembre a marzo, período en que no se cosecha la yerba mate. La provincia es la principal productora de yerba mate del país. Además, provee la posibilidad de participar en diversos cursos de capacitación del plan de formación continua.