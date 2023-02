Mirar para otro lado

miércoles 15 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Hace poco alguien en una conversación expresó ¿De qué sirve hablar de la Guerra de Ucrania? ¡Si no podemos hacer nada, no cambia nada y lo único que logramos es angustiarnos sin sentido y perder la capacidad de disfrutar del presente! suficiente ya con las angustias que carga cada uno como para hacerse problemas de los que pasan a kilómetros de distancia. Solo cuándo se toma conciencia de lo que pasa en la realidad es cuando se puede generar un cambio sobre ella, únicamente tomando conocimiento de los asuntos que nos aquejan podemos tomar buenas decisiones, además como las personas van a entender lo que les pasa en su realidad si no estudia los fenómenos exógenos que inciden directamente en su vida, en su economía, en su dieta, en su país, en sus municipios, como la inflación, los pedidos de armas, los inmigrantes, los refugiados, el comercio exterior, la balanza de pagos, el precio de los comoditis, de los alimentos, de la energía etc. La indiferencia es una opción política, neutralidad que parece inocente, pero es parte del individualismo imperante que solo te propone mirarte el ombligo y que no levantes la vista para ver lo que le pasa al otro, Burke decía “lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada.” Estudios han demostrado que los pensamientos pueden modificar las moléculas de agua, cómo lo van a modificar la realidad, cómo no van a ser parte de esa telepatía misteriosa con la que los seres humanos nos comunicamos a kilómetros de distancia, que genera contacto, lazos, puentes y puede ir tejiendo los caminos mentales para la paz. El Che decía: “Sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo”. Rogers Waters en el discurso de la ONU contó:....”Mi madre era maestra, se murió hace 15 años. A mi padre lo mataron en 1944 cuando tenía sólo 5 meses en Italia, así que sé algo sobre guerra. Mi madre, cuando era adolescente, me dijo que cuando me enfrentara a un problema en mi vida debía leer, averiguar, analizar perspectivas y recién ahí llegaría la parte fácil: hacer lo correcto. Esto me lleva a los derechos humanos, lo correcto es quererlos para todos nuestros hermanos y hermanas del mundo. En cualquier lugar, donde la gente vive bajo ocupación militar, no hay derechos humanos”.

Pablo Martín Gallero

DNI: 26741852