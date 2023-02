Barby, feliz con los cambios físicos de la maternidad

miércoles 15 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Barby Franco reveló en un posteo de Instagram que se siente muy cómoda con su cuerpo, a dos meses de ser madre.

Sarah, la niña que Barby tuvo con su pareja, el abogado Fernando Burlando, nació el pasado 18 de diciembre.

“De todas forma me amo. Me admiro, soy real”, escribió en la publicación en la comparaba con imágenes su antes y después del embarazo. “Mujeres: somos increíbles”, apuntó con un mensaje positivo.

La flamante mamá de Sarah se mostró feliz con los cambios que produjo en su cuerpo haber pasado por la gestación de su beba y el alumbramiento.

Y ante esta publicación a corazón abierta, Barby recibió muchos likes de usuarias anónimas y famosas, que respaldaron su sentir, ante tantos cambios físicos y emocionales que trae esta etapa de la maternidad reciente. “¡Estas más linda ahora!”, le escribió una fan y otra mujer comentó, “te ves hermosa”.

Mientras que la bailarina Noelia Marzol le escribió: “¡Cómo no te vas a amar si sos una bomba!

El posteo además dio lugar para que mujeres que pasaron por la maternidad puedan contar sus experiencias y también sobre cómo se sintieron en relación a las críticas que recibieron de su entorno y la presión que sintieron por recuperar su figura y perder los kilos de más, algo que no todas lograron.

Cuando Barby estaba embarazada de 34 semanas, en una entrevista con la revista Gente, había confiado: “A nivel físico me siento en mi mejor momento. Es la primera vez que me siento segura, impecable. Me veo gambas. No entiendo cómo mi entorno no me decía que estaba muy flaquita. Claro que soy saludable, pero hoy me siento re armada con 20 kilos arriba”.