Fuerte suba en valores de naranjas y escasez por sequía

martes 14 de febrero de 2023 | 9:00hs.

Las frutas y verduras mostraron una fuerte suba en los últimos meses a raíz del impacto que tuvo la sequía en la producción de variadas zonas. Por estos días desde fruterías y grandes comercios locales se observó una notable disminución y suba de precios en las naranjas que se traen desde otros puntos del Litoral argentino. Hay producción principalmente en Entre Ríos, algo de Corrientes y más adelante, según señaló un productor de la zona de 25 de Mayo, habrá naranjas misioneras.

“No estoy trayendo narajans porque la calidad es mala y la docena no la puedo vender a 700 pesos. La gente no compra, pero sobre todo se nota que la calidad bajó mucho, dicen que por la sequía”, comentó días atrás un comerciante sobre el faltante de naranjas en su negocio. En Corrientes, una provincia productora, el precio de los cítricos también llamó la atención. Ayer el diario Época recordó que en las últimas semanas se llegaron a ver subas del 100% con el precio de la naranja. En la actualidad, la docena ronda los $600 en verdulerías de la capital correntina.

“Yo tengo naranjas, pero todavía no están para cosechar. La mandarina sí subió de precio y están viniendo de otras provincias a comprar, porque por la sequía no se consigue. Igualmente a nosotros nos perjudicó mucho la seca”, comentó Diego Gónzález, productor cítrícola en 25 de Mayo.

Por otro lado, recordó que a pesar de los precios en alza, no recibieron pagos por su producción de parte de la Cooperativa Cítricola de Misiones: “Nunca nos había pasado de no cobrar la producción que entregamos el año pasado. Hoy no sabemos qué hacer; si ellos no pagan, no se cosecha. Nuestra única posibilidad es vender a compradores de otras provincias”.

Por su parte la Federación Argentina de Citrus estimó, en un reciente informe, que debido a la sequía, durante el 2023 faltará fruta y la que se obtenga provocará una suba de precios por escasez. Así lo advirtió Elvio Calgaro, productor citrícola de Chajarí y referente de la Federación Agraria Argentina (FAA) en la zona.

“La nueva cosecha de cítricos dulces en la costa del río Uruguay comenzará a finales de marzo y principios de abril. Las expectativas de rendimiento para la próxima zafra de citrus dulces son malas. Solamente contamos con un 30% de riego y el 70% restante de las plantas están muy afectadas por falta de agua. Esto va a complicar mucho la calidad de la fruta y sobre todo el tamaño para la próxima zafra. Fruta va a haber, pero menos rendimiento, menos tamaño y entrará más fruta en el cajón”, explicó Calgaro.

India quiere más cítricos

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó ayer que el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores remitió una nota a la Agregaduría Agrícola de la Argentina en India, indicando que la visita de inspección para avanzar en la apertura de mercado para las exportaciones de cítricos dulces de Argentina (naranjas, mandarinas y pomelos) a dicho país, no se considera necesaria, por lo tanto, Argentina está habilitada a realizar envíos de prueba al inicio de la temporada con diez cargamentos por tipo de fruta, conforme al protocolo sanitario ya acordado entre ambos países.

Esta comunicación representa un paso significativo en la apertura del mercado indio, la cual se concretará formalmente luego de superados exitosamente los envíos de prueba. En 2021 India importó cítricos dulces por casi U$S 100 millones, principalmente naranjas. Este avance es producto del trabajo coordinado de esta Secretaría junto al Senasa y la Cancillería Argentina a través de la Embajada en Nueva Delhi