Laurita sobre Fede Bal: “una etapa cerrada”

martes 14 de febrero de 2023 | 6:00hs.

“Yo no voy, por supuesto, a opinar absolutamente nada. Yo no tengo nada que ver y hay gente involucrada que la está pasando muy mal. Entonces no opinaría jamás, y en lo que a mí respecta es una etapa muy lejana y cerrada en mi vida hace muchísimos años, así que no tengo nada para decir”, declaró Laurita Fernández, al ser consultada por el escándalo amoroso que tiene como protagonista Federico Bal, quien fue su pareja en 2015.

De esta manera, la bailarina, hoy en una relación con el productor Claudio Brusca. Laurita fue sorprendida por el móvil del programa “Implacables”.

Fede Bal es noticia esta semana, luego de que su novia Sofía Aldrey contara públicamente las infidelidades del actor. En las últimas horas, la maquilladora borró todas las fotos junto a Bal de sus redes.