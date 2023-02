Rihanna la rompió en el Super Bowl y confirmó que espera su segundo hijo con A$AP Rocky

martes 14 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Con un atuendo rojo furioso que dejó ver un embarazo incipiente y con lo mejor de su repertorio, la popular cantante estadounidense Rihanna volvió locos a los fanáticos durante el show del entretiempo del Super Bowl LVII, que se disputó en Glendale, Arizona, el domingo y que tuvo como ganador a los Kansas City Chiefs en un dramático partido ante los Philadelphia Eagles tras una heroica actuación de Pat Mahomes.

El espectáculo fue para Rihanna su primer evento en vivo en siete años y llegó en un momento en el que sus fans ansían que lance música nueva.

Sin embargo, la presentación tuvo un condimento sorpresa y que captó todas las miradas y fue su panza de embarazo, la noticia fue viral en las redes sociales. Todo hacía suponer que estaba embarazada. Pero nadie se animaba confirmarlo hasta que el representante de la cantante dio la gran primicia.

De esta manera, Rihanna, de 34 años, tendrá a su segundo hijo; ya es madre de un varón de 9 meses con el rapero A$AP Rocky.

Reina en escena

La cantante llevaba un abombado traje completo color rojo brillante con una capa inferior de ropa elástica entallada, cuando apareció de pie en la plataforma rectangular que se movía hacia arriba y abajo en el aire mientras interpretaba “Bitch Better Have My Money” sobre el campo de juego.

Bailarines con vestuarios blancos, que asemejaban ropa de esquí y grandes lentes para sol, se movían en sincronía en sus propias plataformas suspendidas.

Rihanna y los bailarines descendieron a un largo escenario, rojo como el traje de la cantante, para continuar su coreografía sincronizada mientras ella interpretaba “Where Have You Been y Only Girl”.

Durante la presentación tampoco hubo cambios de vestuario o de escenografía, que se han vuelto constantes en los medios tiempos del Super Bowl, el evento que paraliza al país del Norte.

Los colores y la temática de la presentación se mantuvieron iguales durante el set de 13 minutos, incluyendo luces rojas que se proyectaban sobre el escenario y por momentos fuegos artificiales dorados que explotaban en el aire sobre el estadio.

El largo escenario permitió que hubiera tomas panorámicas y otras en las que Rihanna miraba a la cámara, así como tomas sobre el hombro de la cantante y los bailarines.

En algún momento se la estrella se colocó maquillaje sobre el rostro y se miró en un espejo antes de volver a tomar el micrófono.

Desde las tribunas había luces brillando mientras Rihanna volvía a subir a la plataforma para cantar en el aire su éxito “Diamonds” al final de la presentación.

Crisis y apuesta al amor

Rihanna efectivamente está esperando su segundo hijo con su pareja, el rapero A$AP Rocky.

El primer hijo de Rihanna y A$AP Rocky, un niño cuyo nombre la pareja aún no ha hecho público, nació en mayo de 2022.

En abril del año pasado, y según rumores que los protagonistas nunca confirmaron, la cantante estrella del pop apenas días después de dar a luz habría finalizado su relación con el artista del rap, a causa de una supuesta infidelidad de él cuando ella estaba embarazada.

Sin embargo, la espera del segundo hijo demuestra que la pareja afianzó su unión.