Gran Hermano: Se fue Alfa, culpó a “los peronchos” y atizó la grieta

martes 14 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Es bien sabido, aunque quizás no todos puedan hallar una explicación, que el reality de Telefe Gran Hermano lidera las preferencias de la audiencia.

Y eso quedó demostrado una vez más, la noche del domingo, cuando el canal de las tres pelotitas marcó un nuevo récord con picos de rating de 24,8, algo que hace tiempo no sucedía en la televisión argentina y dejando a su eterno competidor Canal 13 muy lejos en la batalla por el encendido.

Es que el reality conducido por Santiago del Moro en Telefe, vivió el domingo la siempre rimbobante “Gala de eliminación”, que esta vez fue más controversial que nunca, al conocerse la expulsión de Alfa, acaso el concursante más famoso y polémico del ciclo. Y quien perdió por el voto del público que se volcó a salvar a Romina Uhrig, ex diputada por el Kirchnerismo.

Por ello, no será de extrañar que Alfa (61), Walter Santiago, tal su verdadero nombre, a partir de ahora se pasee por toda la grilla de Telefe y otros canales como un verdadero rockstar.

Hasta su salida fue de película, culpando a los peronistas por el resultado de la votación y abriendo así una extraña brecha político partidaria en el marco del programa de entretenimiento.

¿Pierde el reality?

Tras conocerse la eliminación de Alfa, los seguidores del programa se volcaron a las redes sociales para bancarlo o celebrar su salida; cabe destacar que el jugador era amado y resistido en igual medida.

Lo cierto es que el reality se queda sin un jugador fuerte y provocador, un protagonista nato que entendió desde el vamos qué hacer para sobrevivir en la casa, en donde se convirtió en líder y se ganó más de un enemigo. Por todo esto, los fans de GH apuestan a que la dinámica del juego dentro de la casa cambiará por completo.

Despedida ruidosa

La eliminación de Alfa fue un momento inesperado en el desarrollo de Gran Hermano. El jugador menos pensado abandonó la casa de mal modo, perdiendo el reality un engranaje esencial de su narrativa.

No podía ser de otra manera, Walter “Alfa” Santiago no se fue en silencio, por el contrario, su salida fue bastante caótica, al punto que el participante de 61 años no pudo llegar al estudio de Gran Hermano, donde lo esperaba Santiago del Moro, debido a una manifestación en la puerta del estudio. Y el conductor Del Moro debió explicar a los espectadores lo sucedido.

Después de que Del Moro anunció que, por decisión del público, él era el nuevo eliminado, Alfa reaccionó de forma extraña: sin abrazar a nadie, se paró y se dirigió directamente a la habitación a buscar su valija.

Romina, por su parte, celebró continuar en el reality junto a Daniela y Julieta, sus dos más cercanas dentro de la casa.

Alfa dejó la casa con el 52,83% de los votos, en las redes lo tildan de machista.

“La batucada peronista”, se le escuchó decir a Alfa, al escuchar los primeros gritos y fuegos artificiales provenientes del exterior y que según su percepción celebraba su salida.

Luego, acompañado por Camila, tomó sus cosas y se dirigió rumbo a la puerta. “Los perucas... los peronistas, los peronchos”, siguió Alfa, cuando todos adentro de la casa se mostraban sorprendidos por los ruidos.

Alfa escuchó las palabras de despedido de la voz en off de Gran Hermano y luego señaló: “Beso a todos. No quiero canción. Todos son uno contra seis acá, nadie puede cobijar a nadie”, sostuvo quizás desilusionado por la manera de su salida.

Y caminó el pasillo rumbo a la salida repitiendo: “Los peronistas...”.

Lo cierto es que según la explicación del conductor del programa, afuera de la casa, en la noche del domingo, había una manifestación de trabajadores de canales de televisión.

“Hay una manifestación afuera de la casa, por eso Alfa no puede llegar al estudio. Veremos mañana (por ayer lunes) si lo podemos recibir”, sostuvo. Se trató de un reclamo salarial de SATSAID, organización sindical que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de los canales de televisión.

La brecha

Y la de por sí hilarante salida de Alfa, adquirió nuevos ribetes al ser celebrada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que en Twitter se despachó: “Game over machirulo”, junto a un corazón violeta.

El festejo de la funcionaria pública fue uno más entre miles, pero no pasó desapercibido y recibió tanto apoyo como crítica de los usuarios.

Es que Alfa, se despidió de la casa cargando de algún modo contra Romina por su militancia y su carrera política dentro del justicialismo.

En los comentarios, un usuario cuestionó que la presidenta de la cámara de diputados se pronunciara sobre el reality de Telefe: “La presidenta de la cámara, en lo importante”. Ante ese cuestionamiento Moreau aclaró: “Es domingo a la noche!”.

Lo cierto es que como todo en nuestro país, un juego no es sólo un juego, y un reality con una propuesta simplista y superficial puede dejar al descubierto las distintas miradas sobre la sociedad y además, añadir leña al fuego en el campo de la política partidaria en medio de una profunda crisis.