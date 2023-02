Jungle Travel te invita a vivir una experiencia única en Torres

lunes 13 de febrero de 2023 | 11:13hs.

La ciudad de Torres tiene las más bellas playas de Rio Grande do Sul. Las únicas playas gauchas con características geográficas, con cerros, acantilados y calas que forman un hermoso paisaje.Está ubicada en el extremo sur de Brasil y es una bonita ciudad costera. A diferencia del resto de las playas de la costa sur brasileña, que por lo general son lineales y sin variaciones geográficas destacables, las playas de Torres tienen en su orilla sus famosos morros verticales que se convierten en su más clara característica.

En total, la ciudad alberga 23 kilómetros de playas ubicadas entre tres grandes morros con acantilados llamados Torre Norte o Morro del Farol, Torre del Medio o Morro de Furnas y Torre del Sur. Entre las actividades que se pueden realizar en las playas de Torres se encuentran deportes acuáticos como el suf y kitesurf, especialmente en aquellas cuyo oleaje es más fuerte y constante. Pero si se prefiere también puedes realizar escalada en los diferentes morros.

Debido a que la mayor parte de los visitantes que acuden a Torres son jóvenes, la oferta de actividades nocturnas es muy amplia. Básicamente la misma se resume en música en vivo, baile, karaoke, deliciosos platos y bebidas a base de alcohol que se sirven en sus muchos restaurantes, bares, discotecas y clubes.

Conocer este fantástico lugar es posible a través de Jungle Travel, la agencia misionera de viajes que lleva a grupos de jóvenes y adultos a distintos puntos del país. En esta oportunidad, vienen preparando un viaje con salidas para el 16 de febrero, 6 de marzo y 15 de marzo y a un precio más que interesante: $120.000 que se pueden pagar en tres cuotas sin interés.

Playas de Torres

Praia da Guarita: Playa pequeña al final del parque del mismo nombre, enmarcada por los morros rocosos y verticales que le dan nombre a la ciudad, es la playa más linda de Torres y también del estado de Rio grande do Sul.

Praia do Cal: Entre el parque da Guarita y el Morro do Farol se encuentra la Praia do Cal, un kilómetro de extensión y buena para practicar surf.

Prainha: Playa pequeña y tranquila entre el Morro do Farol y la Praia Grande, casas bajas alrededor.

Praia Grande: Con restaurantes sobre la costa, y muy extensa, es la playa más frecuentada de Torres, muy recta y sin mayores accidentes geográficos, recuerda a playas más al sur, sobre todo playas argentinas y uruguayas. Tiene olas que permiten practicar surf. Llega casi hasta la desembocadura del río Mambituba, límite oficial con el estado de Santa Catarina.

Torres es un destino fundamentalmente de verano, de la misma manera que ocurre en playas de Argentina y Uruguay, el clima es muy frío en invierno como para disfrutar de la playa. Sin embargo, fuera de enero y febrero, Torres tiene también un atractivo como opción de escapada para semana santa, durante esa época del año, en Torres se realiza un famoso festival de globos aerostáticos. Fuera de temporada también, en los meses de agosto y septiembre, muchas veces se observan ballenas francas en sus costas.

Con el transporte es SoL Del Norte (coche cama con butacas cama y butacas Pullman), Jungle Travel saldrá por la mañana hacia Torres, y la estadía será en De Rose Palace Hotel, donde los viajeros tendrán desayuno, almuerzo y cena, con pensión completa. El hotel brasilero tiene muchos amenities incluidos y para conocerlos más se puede ingresar a www.derosehoteis.com.br. Quienes deseen emprender esta aventura y disfrutar del verano pueden obtener más información a través de la página web www.jungle.tur.ar, ingresando a las redes sociales @thejungletravel o bien comunicándose al whatsapp 0376 154527858