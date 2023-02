En medio de la crisis del PSG, Messi volvió a los entrenamientos y se prepara para el choque contra el Bayern

En un clima tenso, el Paris Saint German se prepara a fondo para su partido trascendental contra el Bayern Múnich por la idea de los octavos de final de la Champions League. Tal como lo anunció, el DT parisino Christophe Galtier hace varios días, Lionel Messi volvió este lunes a los entrenamientos, al igual que Kylian Mbappé, que se recupera de una lesión en el muslo izquierdo a la altura del bíceps femoral.

Según informa el medio francés RMC Sport, los dos jugadores participaron de la práctica en el campo del Camp des Loges en París. Sin embargo, no hay indicios de que el delantero francés esté en la convocatoria para el partido de este martes. Lo que sí es una fija, que la Pulga, que dejó atrás la molestia en los isquiotibiales, volverá al once titular.

🚨| Marco Verratti & Leo Messi are also present in training as well! 🇮🇹🇦🇷



